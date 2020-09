Basisschool in Haagse Schilderswijk heeft een primeur: 'Geen boeken, maar onderzoeken'

Het Startpunt is een school met kinderen met uiteenlopende achtergronden. Drie jaar geleden ging het roer om op de school en werd de manier van lesgeven drastisch veranderd. Het is niet meer de leraar die zegt hoe het zit, maar het zijn de kinderen die zelf dingen onderzoeken.

In Groep 8 is het onderwerp Cultuur en Religie en de kinderen moeten vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven met het onderwerp aan de slag. Wat opvalt in deze klas is het enthousiasme waarmee de kinderen vertellen over het onderwerp, alsof ze het vaker doen.

Kinderen krijgen vrijheid

Juffrouw Maaike van der Ven stimuleert de leerlingen om vrij te zijn. Ieder kind mag zelf weten hoe het iets presenteert. De een wil graag een spreekbeurt houden, de ander een stuk schrijven of een powerpont presentatie geven. Ieder mag zijn eigen talenten verder ontwikkelen.

'Al hebben we geen eindtoets gehad door Corona, zie je dat kinderen goed vooruit gaan. Vorig jaar zag je aan de tussentijdse toetsen in januari dat de leerlingen het goed deden', zegt Juf Maaike trots. Straks, na groep 8, maken de kinderen weer de overstap naar het 'ouderwetse leersysteem'. Dat is volgens de juf wel jammer, maar geen probleem. De leerlingen hebben geleerd om met zelfvertrouwen zich te verdiepen in verschillende onderwerpen.

Trots

Directrice Marleen de Kleijn is trots dat het Startpunt het predicaat IB school heeft verkregen.

Op de internationale website van IB-scholen staat Het Startpunt genoemd | Foto: screenshot ibo.org

'Er zijn verschillende leerlingen uit het Westland en Rijswijk die naar de Schilderswijk komen om dit type onderwijs te kunnen volgen. Zij kiezen bewust voor dit zogenaamde P.Y.P. , het Primary Years Programma', zegt ze.