Gedupeerde autobrand Leidschendam: 'Ik dacht het zal mij niet overkomen'

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto's in de Prins Johan Frisolaan in Leidschendam uitbrandden. I Foto: Regio15

'Ik hoorde de sirenes en het lawaai wel, maar ik moest de volgende dag vroeg op dus ik bleef slapen. Tot de politie aanbelde en zei dat het mijn auto was.' Alwin Sewambar uit Leidschendam-Noord is deze dinsdag al de hele ochtend bezig met bellen. Met de verzekering, met zijn werk, hij moet een hoop regelen nu zijn vrijwel nieuwe auto in vlammen op is gegaan.

'De auto naast de mijne is helemaal uitgebrand, maar die van mij is denk ik ook total loss.' Hij laat een foto zien van zijn wagen op de takelauto. 'Ik was net op tijd om een foto te maken. Toen ik beneden kwam was het vuur al geblust en stond hij al op de takel.'

Twee auto's gingen in vlammen op, maandagavond aan de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam-Noord. De serie autobranden in de wijk begon in april, en zeker 25 voertuigen zijn sindsdien in vlammen op gegaan.

'Het is maar een auto'

Sewambar was apetrots op zijn nieuwe auto. 'Hij stond hem altijd te poetsen', vertelt een buurvrouw. En hij heeft hem nodig voor zijn werk. 'Gelukkig kan ik ook wel thuiswerken, dus dat moet voorlopig maar. En het is maar een auto, gelukkig zaten mijn kinderen er niet in.'

In de wijk is er bij sommige bewoners verbazing dat de dader of daders al zo lang hun gang kunnen gaan. 'Ze hebben camera’s neergezet, dus moet je ze toch zien?' zo vraagt een vrouw zich af. Maar de twee mobiele camera’s die gemeente heeft neergezet, bij het winkelcentrum en op de hoek van Johan Willem Frisolaan, kunnen niet alles zien.

Park

De camera op de Johan Willem Frisolaan bestrijkt de voorkant van de flats, maar de achterkant, die aan het wijkpark Prinsenhof grenst, wordt niet bekeken. Aan die achterkant is het 's avonds donker, en je komt er makkelijk weg via het park.

Een deel van de mensen die we spreken maakt zich niet zo druk om de branden. De auto ergens anders parkeren is geen optie: 'Waar moet je dan staan?' vraagt een oudere man zich af. Dat dacht Alwin Sewambar ook: 'ik dacht het zal mij niet overkomen. En nou zit ik er middenin.'

'In volle gang'

De politie laat weten dat het onderzoek naar de brandstichtingen nog altijd in volle gang is. Ook de brand van gisteravond wordt er in meegenomen. De politie roept eventuele getuigen op om zich te melden.