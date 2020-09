Govert demonstreert elke dag tegen coronabeleid: 'Het is een naar virus, maar niet anders dan griep'

Govert is sinds vorig jaar met pensioen en heeft in zijn leven nog nooit gedemonstreerd. 'Ik ben altijd aannemer geweest en in mijn vrije tijd ben ik al 20 jaar lid van een zeilvereniging. Ik doe daar ook veel vrijwilligers werk en ga graag met de catamaran de zee op. Maar ik maak elke dag een moment vrij om te demonstreren. Om mij heen krijg ik veel positieve reacties, mijn dochter heeft wel kritiek, zij zegt dat ik wel wat meer vertrouwen mag hebben', zegt Timmermans.

Govert gaat elk jaar op de wintersport, dit jaar werd hij na de vakantie ziek. Griepklachten. 'Van de acht vrienden zijn er zeven ziek geweest, waarvan twee met een longontsteking. Je kan wel raden wat dat is geweest,’ zegt Govert. Toch vindt Timmermans zelfs na deze ervaring de huidige coronamaatregelen niet nodig. 'We zijn er allemaal zonder kleerscheuren doorheen gekomen. Nu zou ik niet meer inperken, toen wel, want we wisten niet beter.'

'Verschuiving'

'Dat we in maart in lockdown gingen dat snap ik heel goed, ik vond die periode zelfs ook wel gezellig. Het doel was de druk op de ic’s terugdringen, dat is gelukt', stelt Govert. 'Nu zijn de ziekenhuizen zo goed als leeg, maar iedere keer is er een verschuiving van waar op wordt gemeten. Nu zijn het de besmettingen. Als we op ieder virus zo gaan reageren, dan komt het land nooit van het slot en zitten we tot in het oneindige in een lockdown.'