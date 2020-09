Kolossaal kunstwerk als 'iconisch baken' voor stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

Het bouwwerk is ontworpen door de internationaal vermaarde Frans-Chinese kunstenaar Huang Yong Ping, die vorig jaar oktober plotseling op 65-jarige leeftijd overleed. 'Het is dan ook zeer verdrietig dat hij zelf niet kan zien hoe uiteindelijk is geworden', aldus projectleidster van Stroom Wineke van Muiswinkel.

De plek, waar zich van 1936 tot 1987 het vliegveld Ypenburg bevond, is niet toevallig gekozen. ‘Kunstenaar Huang was direct geïnspireerd door deze locatie’, vertelt Van Muiswinkel. 'Die plek staat volgens Huang Yong Ping voor komen en gaan. Niet alleen letterlijk, maar ook symbolisch, zoals alles en iedereen komt en gaat in het leven. Het past hier ook gewoon goed, het is bijna vanzelfsprekend.'

Bewoners betrokken

De drie gigantische paddenstoelen-helikopters zijn tussen de 4,5 meter en 5,5 meter hoog ( de steel), de hoeden variëren van 3,5 tot 5 meter breed en de wieken daarop hebben een spanwijdte van 10 meter; een bijzonder en vooral reusachtig kunstwerk dat het stadsdeel en zijn geschiedenis markeert. 'Mensen reageren enthousiast, ze vinden het mooi.'

De bewoners zijn ook van meet af aan betrokken bij het proces. 'Nadat de gemeente in 2016 opdracht gaf voor het monumentale bouwwerk hebben we meteen een adviescommissie gevormd van bewoners en kunstkenners. Diverse kunstenaars kregen vervolgens de opdracht hun ideeën te spuien, schetsen te maken en een ideale locatie te bepalen. Uiteindelijk is de keuze op Huang Yong Ping gevallen. Omdat hij met zijn ontwerp, de Ling Zhi Helicopters, de geschiedenis van de locatie en het ontstaan van het nieuwe stadsdeel op poëtische wijze verbindt', aldus Van Muiswinkel.

Kunstenaar Huang Yong Ping : Foto: Wineke van Muiswinkel

Ling Zhi

De Ling Zhi is een kleine paddenstoel die in China groeit en staat volgens de Chinese medicijnleer en het Taoïstische geloof symbool voor een lang leven. Wrang genoeg bleek dat niet te gelden voor de bedenker van het kunstwerk. Wel bezocht hij vlak voor zijn dood nog het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de productie, Anything is Possible. Huang Yong Ping was vol lof over de voortgang. In overleg met zijn weduwe Shen Yuan (zelf beeldhouwster) is het kunstwerk naar zijn volledige wensen voltooid.

Eerbetoon

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de reusachtige creatie. De Haagse wethouder Van Asten zal het kunstwerk op 4 oktober officieel onthullen. ‘Een feestelijk moment voor iedereen in het stadsdeel', zegt Van Muiswinkel. 'Hoe feestelijk, hangt een beetje af van corona, maar naar het zich nu laat aanzien kan alles doorgaan zoals gepland.’

De onthulling is meteen een eerbetoon aan kunstenaar Huang Yong Ping. Zijn weduwe en dochter zijn hierbij aanwezig.