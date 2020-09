Zoetermeerder als eerste berecht via nieuwe wet tegen 'verkeershufters'

Slingerend en onnodig langzaam rijdend over een N-weg, onder invloed van lachgas. Een 25-jarige man uit Zoetermeer bracht op 8 april dit jaar het verkeer behoorlijk in gevaar, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Hij werd dinsdag als eerste in Den Haag berecht volgens een nieuwe wet, gericht op mensen die zich schuldig maken aan 'roekeloosheid in het verkeer', in de volksmond ook wel eens 'verkeershufters' genoemd.

De verdachte slingerde op die dag in april met 30 kilometer per uur over de beide rijstroken van de N470, terwijl hij met van alles bezig was. Zo had hij onder meer zijn telefoon en een ballon gevuld met lachgas in zijn handen. 'Levensgevaarlijk voor ander verkeer, dat daar gewoon met de toegestane 70 kilometer per uur kwam aanrijden', aldus het OM. De man had de pech dat een van de andere verkeersdeelnemers een agent in een onopvallende auto was.

De agent zette de verdachte aan de kant en merkte meteen dat die onder invloed was. Hij had kennelijk net een shot lachgas binnen, want hij reageerde verdwaasd en viel bij het uitstappen tegen zijn auto aan.

Bij nieuwe wet hoeft het niet eerst mis te gaan

Reden genoeg om de man via de nieuwe wet te bestraffen. Die wet is sinds begin 2020 van kracht en maakt dat weggebruikers die zich roekeloos gedragen zwaarder kunnen worden gestraft, ook als ze geen brokken maken. 'Voorheen zat er nog een flink verschil tussen straffen in zaken waar het wel of juist niet was misgegaan. Terwijl het vaak meer geluk dan wijsheid was als er geen ongelukken waren gebeurd', legt het OM uit.

Ook in deze zaak is dat aan de orde, vindt de officier van justitie. 'Door het gedrag van verdachte is een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Zijn gedrag was onvoorspelbaar, waardoor anderen - die harder reden - plots moesten remmen of uitwijken. Dat er niemand op een andere auto is gereden, mag een klein wonder heten.'

Celstraf en rij-ontzegging

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank gevraagd om de verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van zes weken en een rij-ontzegging van negen maanden. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

LEES OOK: Den Haag wil geen verkeersdoden meer en pakt veel gevaarlijke plekken aan