'Wat is de volgende stap? Het koninkrijk?', vraagtekens burgemeester bij idee Gouden Koets in museum

Museumdirecteur Judikje Kiers van het Amsterdam Museum wil met de expositie 'Gouden Koets - Geschenk van Amsterdam' ingaan op de geschiedenis en de actuele discussie over het rijtuig. De koets, die sinds 2016 gerestaureerd wordt, kwam eerder al in opspraak vanwege het zijpaneel met koloniale aspecten. Zo is er onder meer een knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen op te zien. Koning Willem-Alexander heeft aangegeven dat pas na de afronding van de restauratie wordt beslist of de Gouden Koets blijft rijden op de derde dinsdag in september.

De koets was ooit een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898. Meer dan 1200 ambachtslieden werkten aan de koets.

Heel mooie geste

Urwin Vyent, directeur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), noemt het bericht dat de koets na restauratie een tijdelijk onderdak krijgt in het Amsterdam Museum 'een mooie, goede stap'. 'Het koningshuis is van ons allen. Het is beter om een koets te laten rijden waar iedereen zich goed bij voelt.' Vyent zou de koets uiteindelijk graag zien in een nationaal museum over het slavernijverleden, waar momenteel naar wordt gekeken. 'Daar zou hij prachtig kunnen staan. Het zou een heel mooie geste zijn van het koningshuis.'

Jerry Afriyie, voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), vindt dat we moeten leren het verleden los te laten. 'Zo lang we dit met ons meedragen komt de samenleving nog lang niet samen.' Afriyie hoopt dat snel duidelijk wordt dat het rijtuig nooit meer de straat op gaat. 'Ik denk dat ze nu een overgang willen zonder gezeik. Maar soms is het beter in een keer de pleister eraf te trekken.' Door de koets in een museum te plaatsen, kan volgens de KOZP-voorman het 'complete verhaal' erbij worden verteld. 'De koning en koningin hebben ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. Als ze er wel in gaan rijden, tonen ze zich hier ongevoelig voor.'

LEES OOK: