'Hier horen we, dit is onze plek', marktkooplui blij met terugkeer Leidse markt naar Nieuwe Rijn

De gemeente vindt het belangrijk dat Leiden een mooie markt in het centrum heeft. Maar omdat afstand houden door de coronamaatregelen voorlopig nog de norm zal zijn, wordt nu geëxperimenteerd met extra ruimte tussen de marktkramen. Ook worden kramen waar de meeste drukte wordt verwacht op de breedste plekken geplaatst. Vanwege het coronavirus werd de markt tijdelijk verplaatst naar de ruimere Beestenmarkt en Lammermarkt, tot onvrede van de marktkooplui.

Peter Volk, mede-eigenaar van vishandel Klaas Harteveld, zag de terugkeer van de markt naar de Nieuwe Rijn woensdagochtend met tevredenheid aan. 'We zijn weer terug in de binnenstad, dat is prettig', vertelde hij. 'Helaas sta ik nu wel op een andere plaats dan gebruikelijk, maar we mogen er tenminste weer staan. Daar zijn we erg blij mee.'

Meer loop

Volk hoopt dat ook de zaterdagmarkt op deze locatie mag terugkeren. 'Want hier horen we, dit is onze plek. Hier hoort de markt. Hier heb je de toeristen en de mensen van Leiden, dit is Leiden op zijn best.' Volk krijgt bijval van de marktkoopvrouw van Hamza Groenten en Fruit. 'Hier bij de Nieuwe Rijn is meer loop en dus ook meer omzet, hopen we.' Dat zou haar zaak wel kunnen gebruiken, want de tijdelijke locatie had gevolgen voor haar omzet. 'Zestig procent minder, waarschijnlijk.'

Bezoekers konden voldoende afstand houden bij de marktkramen aan de Nieuwe Rijn in Leiden. I Foto: Omroep West

'Hebben ze nou Katwijk naar de overkant van de plas verplaatst?', vraagt een vaste klant van de vishandel gekscherend. De zaterdagmarkt blijft zeker tot 1 november nog op de Lammermarkt en de Beestenmarkt, waar ook de woensdagmarkt de afgelopen maanden stond. Of en wanneer de zaterdagmarkt weer terug kan naar de Nieuwe Rijn is afhankelijk van de proef met de woensdagmarkt en de actuele coronacijfers.

Sfeervoller

Mart is een trouwe bezoeker van de markt. Hij haalt er onder andere altijd kaas. Qua afstand maakt het hem niet uit waar de Leidse markt wordt opgebouwd. 'Maar ik vind het hier langs het water sfeervoller. De markt hoort hier gewoon bij.' Hij heeft het idee dat de woensdagmarkt wel weer een blijvertje kan worden bij de Nieuwe Rijn. 'Op zich is de ruimte hier wel aanwezig.' Een vrouwelijke bezoeker is verrast met de terugkeer van de markt aan de Nieuwe Rijn. 'Dit heb ik echt zo gemist', zegt ze.

Groenten en fruit op de markt aan de Nieuwe Rijn in Leiden. I Foto: Omroep West

