Anonieme getuige niet voldoende om Dean P. vast te zetten voor granaataanslagen op coffeeshops

Dean P. hoeft niet meer de cel in voor aanslagen met granaten op twee coffeeshops op in Delft. Het gerechtshof in Den Haag wees woensdag een verzoek af van het Openbaar Ministerie (OM) om P. opnieuw vast te zetten. Het OM deed dat verzoek nadat een anonieme getuige zich had gemeld en in een verklaring naar P. wees.

Op 25 oktober 2019 werd Michael B. veroordeeld tot tien jaar cel voor de aanslagen op twee coffeeshops in de Breestraat en de Peperstraat in Delft, op 17 mei 2018. Medeverdachte Dean P. werd hiervan vrijgesproken. P. werd wel veroordeeld voor het in bezit hebben en verkopen van wapens. Zowel P. als het OM gingen tegen dat besluit in hoger beroep.

Kort na de uitspraak meldde een anonieme getuige zich bij de politie. Die - het is niet bekend of het een man of een vrouw is - verklaarde de aanslagplegers op 7 september 2019 te hebben herkend op televisie. 'Wat ik zag op tv, vond ik te ver gaan', aldus de getuige. In de verklaring staat dat verdachten Michael B. en Dean P. de aanslagen in Delft op 17 mei en 12 juni 2018 hebben gepleegd en dat de geliquideerde crimineel Karel Pronk de opdrachtgever was.

Onvoldoende

Het hof vond de verklaring van de getuige onvoldoende om P. opnieuw vast te zetten. Dat betekent dat P. op 10 september vrij komt, omdat hij zijn straf heeft uitgezeten. Delft was in 2018 in de ban van een reeks aanslagen. Er werden meerdere aanslagen gepleegd op coffeeshops, op een zonnestudio en op een winkel.