Vloggende broers Brahim en Bilal genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring

Het Leidse vlogduo Brahim en Bilal Lakhal zijn met hun wekelijkse vlogs, waarin ze allerlei bekende Nederlanders opzoeken, genomineerd voor de Gouden Televisier-Ring in de categorie online-videoseries. Dankzij een wildcard is het duo samen met 24 andere online-videoseries in de race voor de Televizier-Ster Online-videoserie 2020.

Op kantoor kreeg Brahim Lakal via een telefoontje te horen dat hij en Bilal zijn genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Dat meldt mediapartner Sleutelstad. 'Het is alweer de vierde keer in korte tijd dat we genomineerd zijn voor een award, en deze is toch wel heel bijzonder. Het is er namelijk een waarbij we het op mogen nemen tegen de allergrootste YouTubers die Nederland kent', vertelt Lakhal.

Lakhal vertelt dat zijn broer Bilal, die het syndroom van Down heeft, geen enkel idee heeft wat er allemaal om hem heen gebeurd. 'Dat is wel jammer, maar aan de andere kant is het prachtig, want daardoor zal hij altijd zichzelf blijven.' Behalve aan de Lakhal-broers, zijn er ook wildcards uitgedeeld aan Quarantaine TV, Spieken met Marlieke, de Weekvlog van Co with the flow en Zolderkamerconcert. De volledige lijst genomineerden is hier te vinden.

'Nu al winnaars'

'Het klinkt cliché, en toch is het zo dat ik ons al winnaars vind', zegt Lakhal. 'Dat we in zo een korte tijd zoveel stappen hebben gemaakt, en dat op een positieve manier. Hierdoor kan ik alleen maar trots zijn op ons.' De Televizier-Ster Online-videoserie wordt in oktober uitgereikt op het Gouden Televizier-Ring Gala.

LEES OOK: Broers zien elkaar voor het eerst sinds de lockdown op Suikerfeest: 'Hij gaat springen en knuffelen'