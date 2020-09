Sinterklaasintocht Den Haag aangepast: geen rijtoer, wel aankomst in Scheveningse haven

Sinterklaas zal dit jaar niet met een rijtoer van Scheveningen naar de Haagse binnenstad komen. Maar de goedheiligman zal hoe dan ook met de boot in de haven van Scheveningen aankomen. 'Het zal een bijzondere intocht worden. We hebben veel zin om het anders te doen dan altijd', zegt organisator Peter Boelhouwer.

De traditionele sinterklaasintocht kan dit jaar door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden niet door gaan. 'Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te bedenken dat er geen 200.000 mensen langs de kant kunnen staan', vertelt Boelhouwer. 'Dus het is vanzelfsprekend dat we iets anders moeten bedenken.'

Hoe de nieuwe intocht er precies uit gaat zien kan Boelhouwer nog niet zeggen. 'We hebben wel wat ideeën, maar die moeten we de komende weken nog verder uitwerken. Hierbij zijn we ook nog in gesprek met de burgervader van Den Haag om te kijken hoe we op een veilige en goede manier de intocht kunnen organiseren.'

Mooiste van Nederland

Een tipje van de sluier wil Boelhouwer wel vast oplichten. 'We zijn de enige stad aan zee, dus het zou vreemd zijn als de Sint niet met de boot in de haven aankomt. Daar zetten we nog steeds op in, maar de traditionele rijtoer, dat gaat gewoon echt niet lukken. Daarom gaan we ervoor zorgen dat Sinterklaas naar je toekomt dit jaar. De intocht is een van de mooiste van Nederland, dat vind ik nog steeds en ook dit jaar gaan we er voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen er van kunnen genieten.'

Boelhouwer vindt het uiteraard erg jammer dat de tocht niet op de traditionele manier door kan gaan, maar benadrukt dat de organisatie er nog steeds veel zin in heeft. 'We hebben veel ideeën over wat we nu kunnen doen. Het coronavirus biedt ons de mogelijkheid om evenementen een keer heel anders aan te pakken dan we normaal doen. Dat levert veel leuke plannen op. Ik verwacht dat het daarom een bijzondere intocht gaat worden.'

Geen beslissing hele regio

Of de overige sinterklaasintochten in de regio door kunnen gaan is nog niet bekend. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft alle grootschalige intochten al verboden. De Veiligheidsregio Haaglanden wil zover nog niet gaan. 'Hier is nog geen beslissing over genomen', laat de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten. 'Zodra er meer nieuws is dan laten we dat weten.'