Dit dansje moet Haagse kinderen gezond en fit houden

'Ze komen steeds minder buiten, zijn steeds minder in beweging en we merken dat kinderen steeds minder fit zijn.' Wendy Schneider van de GGD Haaglanden windt er geen doekjes om, terwijl ze kijkt hoe een twintigtal 10- en 11-jarigen zich in het zweet werkt. 'Ze zijn nu lekker bezig, maar dat ze verder weinig bewegen leidt tot overgewicht en daarvan weten we dat dat de oorzaak van hart en vaatziekten is.'

Dat de GGD de Nationale Sportweek (van 18 tot en met 27 september) aangrijpt om Haagse kinderen aan het bewegen te krijgen is niet zomaar. In sommige wijken in de stad is een op de drie kinderen te zwaar. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde.

Bij basisschool De Baanbreker kregen de eerste kinderen de 'Haagse Shuffle' al aangeleerd:

De meeste kinderen dansen graag is het idee achter de 'Haagse Shuffle'. 'Ze doen dat vaak met groot gemak en overal', legt Schneider uit. 'Dansen is ook leuk je beweegt op muziek, alleen of met elkaar. Dat geeft energie en zelfvertrouwen, je hartslag gaat er sneller van en je bloed gaat sneller stromen.'

Basisscholen

Basisscholen worden uitgedaagd om de shuffle de komende tijd in de praktijk te brengen. Scholen die willen meedoen kunnen met de dans aan de slag. Onder begeleiding van een instructieteam van dansgezelschap Lonneke van Leth kunnen de eerste 25 scholen eraan beginnen.

Dit is de 'Haagse Shuffle'

De GGD heeft zelfs een prijs verbonden aan de 'Haagse Shuffle'. De school die het dansje het beste weet uit te voeren mag zich 'kampioen Haagse Shuffle' noemen, wint een beker én een mooie prijs.

LEES OOK: Odette schrijft een blog over obesitas: 'Ik moest mijn eigen taboes doorbreken'