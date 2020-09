Renovatie provinciehuis Zuid-Holland begonnen: 'Vernieuwen naar de eisen van deze tijd'

De renovatie is hard nodig, want sinds 2010 is er geen groot onderhoud meer gepleegd aan het provinciehuis. 'Het is een verouderd gebouw en er is ook in al die jaren niet echt in geïnvesteerd', zegt Smit. 'De laatste jaren al helemaal niet, omdat er werd gesproken over de renovatie van het gebouw. Dat moment is eindelijk aangebroken. Nu zijn ze volop bezig om hier een hypermodern gebouw van te maken, dat voldoet aan de eisen die vandaag en morgen gesteld worden.'

De totale kosten van de renovatie bedragen iets minder dan vijftig miljoen euro. 'Het is een forse investering, maar ook nieuwbouw zou een heleboel geld gekost hebben', aldus Smit. 'Er is dus voor gekozen om dit solide gebouw helemaal te vernieuwen naar de eisen van deze tijd. Dat kost geld, maar dan moet het ook weer, zoals nu, bijna vijftig jaar meekunnen.'

Duurzaamheid

En daarom is er binnen het nieuwe ontwerp een belangrijke rol ingeruimd voor de duurzaamheid van het pand. 'Er komt een nieuw, glazen dak op met zonnepanelen die het gebouw van energie voorzien', legt aannemer Alex Hesling uit.

'Als dat klaar is, gaan we de installaties aanbrengen. Die werken allemaal op warmte-koude-opwekking. Dat betekent dat we in de winter kou gaan opslaan in de grond, zodat we die 's zomers kunnen gebruiken voor de koeling. Zomers slaan we de warmte ook op in de grond, die gebruiken we dan weer in de winter.'

Vleermuizen

Eerder legde gedeputeerde Berend Potjer (Natuur) al uit dat er in het gebouw speciale nissen komen voor vleermuizen. 'Vleermuizen zijn bijzondere dieren die de moeite van het beschermen waard zijn', aldus Potjer. 'Daarbij zijn vleermuizen belangrijk als graadmeter voor hoe het gaat met onze natuur. Door te zorgen voor goede huisvesting van onze 'kantoorgenoten', brengen we ons eigen beleid op het gebied van natuurbescherming in de praktijk.'

De renovatie moet in 2022 afgerond zijn.

