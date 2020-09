Financieel risico voorkomt verhuizing Popmuseum Rockart naar Alphen: 'Balen als een stekker'

Het zou jaarlijks een subsidie van enkele tonnen hebben gekost om RockArt naar Alphen te halen. Dat ziet het college van burgemeester en wethouders niet zitten, omdat naar verwachting het aantal bezoekers en de horeca-inkomsten aanzienlijk zullen afnemen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. 'We hebben een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Daaruit is gekomen dat er grote investeringen nodig zijn om het gebouw klaar te krijgen voor een popmuseum', laat wethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) weten.

Praktisch gezien was het wel mogelijk geweest om RockArt onder te brengen in het oude raadhuis aan het Burgemeester Visserpark, stelt Schut. 'Als het dan uiteindelijk niet lukt, ja... Er zit zoveel geld, tijd en energie in, van beide partijen. Dan denk ik: verdomme, wéér niet.' Anderhalf jaar geleden is Den Haag ook al afgehaakt als potentiële standplaats voor het popmuseum. Nu zit RockArt nog steeds 'weggestopt' op een industrieterrein in Hoek van Holland.

Bruiloften en muzieklessen

Maar wat nou als het coronavirus niet was uitgebroken? Zou de voorgenomen verhuizing naar Alphen dan wel gewoon door zijn gegaan? 'Dan hadden we natuurlijk een ander gesprek gehad', erkent Van Zuylen. 'Maar dan hadden we het er nog steeds met elkaar over moeten hebben. Binnen het college, maar ook met de gemeenteraad. Dus vandaar dat dat niet met zekerheid te zeggen is.'

De gemeente Alphen gaat nu onderzoeken welke invulling er kan worden gegeven aan het oude raadhuis. Op dit moment dient het gebouw onder meer als decor voor bruiloften en muzieklessen. Er komen hoe dan ook geen woningen in het monumentale pand, belooft de wethouder plechtig.

'Cultureel erfgoed'

RockArt-directeur Schut zou maar wat graag zien dat zijn popmuseum op een betere plek terechtkomt. 'We hebben een waanzinnige muziekcultuur, dat verdient een verschrikkelijk mooie locatie. Dit is niet van Jaap Schut, dit is van ons allemaal. Het is cultureel erfgoed, een geschiedenislijn vanaf de jaren vijftig tot heden. Kom op, dat hoort in een waanzinnig complex.'

LEES OOK: Poppodium in Theater Castellum moet Alphen impuls geven: 'Nu is er niks'