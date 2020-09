Extra geld voor Haagse economie, maar bezuinigingen gaan door

De bezuinigingen op de economie in Den Haag gaan door, maar de gemeente gaat vanwege de coronacrisis wel vier miljoen euro inzetten om de pijn te verzachten. Dat betekent dat het stadsbestuur in 2021 uiteindelijk evenveel geld uittrekt voor zaken als toerisme, de promotie van de stad en het ondersteunen van het midden- en kleinbedrijf, als dit jaar.

De komende jaren zou Den Haag elk jaar vijf miljoen euro bezuinigen op het economie-budget. Dat hebben de collegepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA vastgelegd in het coalitieakkoord. Maar vanwege de coronacrisis heeft het stadsbestuur besloten om voor volgend jaar deze bezuinigingen grotendeels te compenseren. Het geld komt uit de coronabuffer die het college heeft ingesteld. Hierin zit tot nu toe tachtig miljoen euro.

'Het geld gaan we onder andere inzetten om een goede bezoekerseconomie vorm te geven', legt wethouder Saskia Bruines (D66) uit. 'Door het coronavirus is het bezoek aan de binnenstad veranderd. Maar we willen nog wel mensen blijven trekken. We gaan kijken hoe we tot een nieuwe aanpak kunnen komen.'

Weerbaarheid

Ook wil Bruines het midden- en kleinbedrijf ondersteunen. 'We willen de weerbaarheid van de ondernemers op peil houden. Maar bijvoorbeeld ook voorkomen dat er door leegstand gaten in winkelstraten ontstaan. Het uitgangspunt is voor ons de werkgelegenheid. Dat is het allerbelangrijkste.'

Marco Esser van marketingbureau The Hague & Partners vindt dat het stadsbestuur doet voorkomen alsof de bezuiniging op de economie van tafel is. 'Niets is minder waar', zegt hij. 'Het eerlijke verhaal is dat er structureel, dus jaar op jaar, vijf miljoen euro bezuinigd wordt op het versterken van de Haagse economie. De economie, die door corona toch al in het slop is geraakt, krijgt hierdoor een grotere klap, waardoor herstel uitblijft.'

Vage plannen

Volgens Esser is de compensatie van de bezuinigingen onvoldoende. 'Het is volstrekt niet helder waar de gemeente dit geld voor gaat inzetten', zegt hij. 'De plannen blijven vaag, terwijl de bezuinigingen worden doorgevoerd op activiteiten die de stad geld opleveren. Het gaat dan om het werven van bezoekers, het werven van congressen en het werven van bedrijven.'

Esser noemt de bezuinigingen een typisch voorbeeld van 'penny wise, pound foolish'. Esser: 'Deze bezuiniging kost de gemeente vele malen meer dan het oplevert. Het scheelt miljoenen aan economische bestedingen en kost honderden Hagenaars hun baan, zeker ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt.'

Evenementen

Bruines erkent dat de stad wat zal merken van de bezuinigingen. 'Er gaat bijvoorbeeld geld af van het evenementenbudget’, zegt ze. ‘Maar wij betalen al heel veel mee en het zou goed zijn als organisaties mogelijk andere partners kunnen vinden die kunnen meebetalen.'