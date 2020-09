Wethouder erkent: 'Kosten vuurwerk Scheveningen uit evenwicht'

De kosten voor het verrassingsvuurwerk op Scheveningen waren achteraf gezien 'uit evenwicht'. Dat zegt wethouder Saskia Bruines (D66). Afgelopen weekend was op de boulevard een vuurwerk- en droneshow te zien die vanwege corona niet aangekondigd was. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van ruim 134.000 euro betaald. De hoogte van dat bedrag stuitte op kritiek.

Het verrassingsvuurwerk van afgelopen zaterdagavond was een alternatief voor het Vuurwerkfestival. Dat kon dit jaar voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. In 2018 was het zó druk op het strand dat de gemeente strengere eisen aan het festival stelde. Hier kon de organisatie niet aan voldoen, waardoor er een streep door de editie van 2019 ging. Dit jaar gooide corona roet in het eten.

Toch was er dit weekend dus een vuurwerk- en droneshow, waar geen ruchtbaarheid aan gegeven was. Dat is bewust niet gedaan om een grote toeloop te voorkomen. Wel was de show te zien op een stream van de organisatie, de gemeente en Omroep West. Een aantal politieke partijen en bewoners verbaasden zich over de hoogte van de financiële bijdrage die het stadsbestuur heeft gegeven.

Mooie actie

'Begrijpelijk', zegt wethouder Bruines. 'De kosten waren uit evenwicht en we hebben iets te weinig naar de financiële consequenties gekeken. Maar dat neemt niet weg dat het een mooie actie was en veel mensen de show via digitale kanalen hebben kunnen bekijken.'

Bruines legt uit dat de organisatoren van de show haar benaderd hebben. 'Heel veel evenementen konden vanwege corona niet doorgaan', zegt ze. 'We hebben gezegd dat we coulant zouden zijn en serieus naar alternatieven zouden kijken. Vlak voor de zomer kwamen de organisatoren van het Vuurwerkfestival bij ons en zij zeiden dat ze toch iets wilden doen rond 75 jaar vrijheid.'

Te enthousiast

De gemeente was gecharmeerd van de plannen. Bruines: 'Wij vonden het een leuk idee, omdat er toch al zo weinig kan. Bovendien ging het niet alleen om een vuurwerkshow, maar ook om een show met drones, een duurzaam alternatief voor vuurwerk. Maar achteraf gezien zijn we iets te enthousiast geweest.'