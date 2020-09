Grote opluchting bij agent na vrijspraak voor meineed en doen valse aangifte

'Deze zaak heeft me twee jaar van me leven gekost. Mensen die roddelden en me als leugenaar betitelden.' Hij lijkt nog maar amper te bevatten dat zijn eer nu is hersteld. Volgens de rechter is namelijk niet vast komen te staan dat de agent opzettelijk meineed heeft gepleegd en een valse aangifte heeft gedaan.

De zaak draait om een aanhouding op 20 oktober 2018. De agent en zijn collega willen een automobilist arresteren in een portiek van een flat op de Melis Stokelaan in Den Haag. De man heeft nog boetes openstaan. Met stoptekens proberen de agenten hem aan de kant te zetten. Maar de automobilist negeert die.

Proces-verbaal van aanhouding

Uiteindelijk springt hij uit zijn auto en vlucht vervolgens de flat in. De agenten rennen hem achterna. De man gooit de deur van het portiek dicht. De agent knalt er tegen aan. Eenmaal binnen volgt een worsteling. De agent geeft twee knietjes. De verdachte gaat naar de grond en wordt aangehouden. Na een korte stop op het bureau gaat de agent door naar het ziekenhuis. Zijn knieschijf blijkt gebroken.

In het ziekenhuis wordt hij meerdere keren gebeld, of hij alvast een proces-verbaal van de aanhouding wil maken. Uiteindelijk tikt de gewonde agent een proces-verbaal op zijn telefoon. Na zijn ziekenhuisbezoek maakt hij het verder af op het politiebureau. De agent schrijft op dat hij is geslagen door de man en dat die hem ook een gebroken knieschijf heeft geschopt. Een collega heeft dan al een aangifte van mishandeling opgemaakt. Als de agent die gelezen heeft zet hij ook daar zijn handtekening onder.

'Agent heeft niet opzettelijk gelogen'

Een camera in het portiek van de flat heeft de aanhouding vastgelegd. De beelden laten volgens justitie wat anders zien dan wat de agent opschrijft: namelijk dat hij niet geslagen en niet geschopt is door de man. 'Dat heeft niet plaatsgevonden', zei de officier van justitie tijdens een eerdere zitting. Maar de agent gaf toen aan dat hij het had opgeschreven zoals hij het ervaren had. 'Ik heb dat proces-verbaal naar eer en geweten opgemaakt. Waarom zou ik moeten liegen, wat heb ik daar aan? Ik heb gezien dat hij mij heeft geschopt en geslagen.'

De rechtbank vindt dus ook dat de agent niet opzettelijk heeft gelogen. Het Openbaar Ministerie heeft nu twee weken om tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. Een woordvoerder laat weten dat zij het vonnis eerst goed gaan bestuderen om vervolgens te beslissen of ze van die mogelijkheid gebruik gaan maken. Of de politieman die de afgelopen periode niet aan het werk was, weer snel de straat op gaat? De agent: 'Dat zou ik zeker willen, maar ik moet dit eerst allemaal verwerken.'