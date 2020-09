Bestuurscrisis Waddinxveen: alle wethouders stappen op

De problemen binnen het college kwamen dinsdagochtend voor het eerst aan het licht. Tijdens het collegeoverleg gaf wethouder Kraaijestein van de PvdA/GroenLinks aan ontslag te nemen. Tot verrassing van Andrea van der Ploeg, fractievoorzitter van coalitiepartij VVD. 'Dit hebben we niet zien aankomen. We wisten dat er binnen het college problemen waren in de samenwerking, maar we hadden begrepen dat alle partijen de intentie hadden om eruit te komen.'

Dit bleek niet het geval en in zijn ontslagbrief haalde Kraaijestein hard uit naar VVD-wethouder Gezina Atzema, die volgens hem niet over de benodigde bestuurlijke kwaliteiten zou beschikken. 'Die beschuldigingen hebben ons nog het meest verbaasd', zegt Van der Ploeg. 'Vooral omdat ze inhoudelijk nergens op gebaseerd zijn.'

Motie van wantrouwen

De gemeenteraad besprak woensdagavond in de raadsvergadering de ontslagbrief van de wethouder. De PvdA/GroenLinks wilde dat de overige drie wethouders ook opstappen en diende daarom een motie van wantrouwen in. De oppositiepartijen gaven aan deze motie te zullen steunen, waardoor er voor de drie wethouders niets anders opzat dan ontslag te nemen.

Voor fractievoorzitter Sylvia Vink-Vermeulen van Weerbaar Waddinxveen kwam de val het college hard aan. 'We hebben tweeënhalf jaar hard gewerkt met elkaar en ook veel bereikt. Dan is het jammer dat je het werk niet af mag maken.'

Woningbouw

Volgens Vink-Vermeulen was de woningbouw in de gemeente het grote struikelblok. 'Net als in heel Nederland is dit ook in Waddinxveen een probleem. Wij waren dan ook blij met de 30 procent extra woningbouw die wij wilden realiseren, maar in de uitvoering botsten de wethouders met elkaar.'

De als eerste opgestapte wethouder Kraaijestein trad in januari pas toe tot het college, nadat zijn voorganger om gezondheidsredenen opstapte. Kraaijestein werd verantwoordelijk voor de buitenruimte, maar wilde graag de portefeuille Wonen overnemen van de VVD-wethouder, die dit weigerde. 'En de buitenruimte en Wonen zijn twee takken die dicht bij elkaar liggen', legt Vink-Vermeulen uit. 'De overige drie wethouders konden prima met elkaar werken, maar het is niet gelukt de coalitie bij elkaar te houden.'

Emoties

Door het opstappen zit de gemeente nu zonder college. Volgens Vink-Vermeulen moet donderdag duidelijk worden hoe het proces nu verder gaat. 'De gemeenteraadsvergadering is vannacht geschorst omdat de emoties hoog opliepen, maar we zouden nog moeten vergaderen over hoe nu verder. Donderdag krijgen we als het goed is een voorstel over hoe we zo snel mogelijk een nieuw college kunnen samenstellen.'

Ook voor Van der Ploeg is het nog even afwachten. De Waddinxveense nam afgelopen maandag het fractievoorzitterschap van haar partij over. 'Ik had mij mijn eerste week heel anders voorgesteld. Het is een gekke trein en dat had ik natuurlijk liever niet gehad. Hoe we nu verder moeten, dat is voor ons ook nog even onbekend. Maar we hebben nu geen college, dus het is belangrijk dat er snel een nieuw bestuur komt.'

