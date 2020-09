Verdachte straatroof Zoetermeer meldt zich na Team West

Een 30-jarige man uit Zoetermeer heeft zich bij de politie gemeld, nadat hij dinsdagavond te zien was in het opsporingsprogramma Team West. Hij wordt verdacht van een straatroof, waarbij een 67-jarige man zijn portemonnee met daarin 2000 euro kwijt raakte.

Het slachtoffer was op maandag 13 juli in het Stadshart in Zoetermeer. Na een bezoek aan een supermarkt en een casino liep hij naar huis. Op de Korinthestraat werd hij van achteren aangevallen: iemand sloeg een arm om zijn nek en pakte de portemonnee uit zijn broekzak. De straatrover rende daarna weg richting het centrum.

Een getuige ging achter de man aan en zag dat hij een parkeergarage in vluchtte. Op beelden uit die garage was de verdachte te zien. Uit andere beelden bleek dat hij de 67-jarige man al ruim voor de beroving had gevolgd in het Stadshart. Hij was daarbij duidelijk in beeld.

Voor de rechter

Nadat Team West de beelden uitzond, meldde de man zich bij de politie. Hij is verhoord en hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. De bewakingsbeelden zijn na de aanhouding van de website en social mediakanalen van Omroep West verwijderd.

