Bewoners fel tegen snelfietsroute over smalle dijk in Moordrecht

De provincie Zuid-Holland wil een snelfietsroute aanleggen tussen Gouda en Rotterdam, met als doel dat meer mensen voor de fiets kiezen, bijvoorbeeld als alternatief voor de auto bij het woon-werkverkeer. Maar die snelfietsroute moet dwars over een smalle dijk in Moordrecht komen te liggen, en daar zijn de bewoners niet blij mee. Zo'n negenhonderd Moordrechters hebben al hun handtekening gezet onder een petitie tegen de route over de dijk.

Het onderwerp laat ook de politiek in de gemeente Zuidplas, waar Moordrecht onder valt, niet ongemoeid. Komende dinsdag wordt het onderwerp besproken in de gemeenteraad. Dan zal worden besloten of de route wel of niet over de West Ringdijk en Oost Ringdijk gaat lopen. 'Ik wil benadrukken dat niemand tegen een snelfietspad is, dat juichen we zelfs toe. Maar niet over deze dijk', zegt de bezorgde Wout Meppelink namens de bewoners. 'Deze route kan op geen enkele wijze voldoen aan de eisen die aan een snelfietspad worden gesteld.'

Volgens Meppelink hoort een snelfietspad breed te zijn en geen gelijksvloerse kruispunten en geen obstakels te hebben. 'Je moet er kunnen inhalen, maar dat kan hier niet. Op de dijk zijn spelende kinderen, er zijn ouderen die met een wandelwagen lopen, er zijn joggers en er lopen paarden. Er zitter hier vier maneges aan deze weg', vervolgt Meppelink. 'Dat zijn obstakels genoeg. Elk weldenkend mens dat hier langs komt, zegt: dit kan gewoon niet.'

Route herinrichten

Door de route langs de West- en Oost Ringdijk anders in te richten, kan een deel van de zorgen worden weggenomen, stelt het gemeentebestuur. 'Bij de herinrichting van deze route zullen we daar waar mogelijk de uitritten beter accentueren of een klein trottoir aanleggen, zodat het zicht vanuit uitritten op passerende fietsers, beter wordt.'

De zorgen bij de bewoners zijn daarmee nog niet weggenomen. Maandagavond worden de handtekeningen aangeboden aan de gemeente. Dinsdag spreken bewoners in bij de raadsvergadering.

'Route over dijk veiligste van de drie opties'

Volgens het gemeentebestuur zijn er drie routes door Moordrecht onderzocht: langs de Dorpsstraat en het Oost- en Westeinde; een route door de polder aan de noordzijde van het dorp en dus de route via de Oost- en West Ringdijk. Het gemeentebestuur vindt de laatste optie de beste en vraagt de gemeenteraad bijna 250.000 euro beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze route. De provincie betaalt de rest van de slordige 1,3 miljoen euro dat het aanleggen van de snelfietsroute kost in het deel van gemeente Zuidplas.

De route is volgens de gemeente beter dan de andere twee routes omdat het een korte, relatief veilige route is, die snel te realiseren is. 'Op deze route is, in tegenstelling tot de route Dorpsstraat, het aantal kruispunten beperkt.' Ook rijden er weinig auto's over de dijk.

Leefbaarheid voor omwonenden

'Om van de fietsroute een snelfietsroute te kunnen maken, wordt de route verbeterd door onder meer kruisingen aan te pakken, bochten vloeiender te laten lopen, verlichting langs de route aan te leggen', aldus het gemeentebestuur. Die aanpassingen worden betaald via een subsidie van de provincie, maar dan moeten de aanpassingen wel in 2021 gedaan worden. 'Fietsers hebben waar mogelijk voorrang en auto's zijn te gast. Al met al wordt gestreefd naar een zo verkeersveilig mogelijke inrichting voor alle weggebruikers en verbetering van de leefbaarheid van aanwonenden.'

Maar die leefbaarheid wordt er volgens Anneke de Rijk, bewoner van de West Ringdijk, niet beter op met de komst van een snelfietsroute. 'We zien nu al veel racefietsers op de dijk. Er wordt gescholden, gespuugd en er worden dingen op straat gegooid. Ook is één van de dijkbewoners al een keer aangereden door een fietser.' De dijk verbreden is volgens haar ook geen optie. 'Er is niet eens een stoep'. Daarnaast is de grond direct naast de dijk eigendom van de bewoners.

'De inspraak was een wassen neus'

Volgens De Rijk heeft de gemeente geen enkele keer geluisterd naar de inwoners. 'We hebben allerlei alternatieve routes voorgesteld. Ook om het dorp heen en dat is helemaal niet ver omrijden, maar dat is allemaal opzij geschoven. Ik kan het echt niet begrijpen, de inspraakavonden waren een wassen neus. Het werd gedaan omdat het wettelijk moet.'

Volgens de gemeente is de inspraak 'zeker niet voor niks geweest'. Sinds september 2019 is er een klankbordgroep die heeft meegedacht en meegepraat over de snelfietsroute, aldus een woordvoerder van de gemeente. 'Er is ook een aantal inwonersavonden geweest. Het gemeentebestuur heeft nu een voorstel gedaan aan de gemeenteraad, waarin een aantal zorgen en knelpunten, die door de klankbordgroep zijn ingebracht, zijn meegenomen.'

Dinsdag zal besloten worden of de snelfietsroute op de Oost- en West Ringdijk er gaat komen.