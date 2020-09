Gouda heeft ondanks 'onmogelijke grond' de beste bermen

Kleinwee, bermbeheerder en stadsecoloog van Gouda, houdt een groot wormvormig houten ding met uitsteeksels omhoog. Hij vindt het geweldig en een hele eer om de prijs 'BovensteBesteBermbeheerder 2020' te ontvangen.

André Kleinwee met zijn prijs | Foto: Omroep West

'Dit is een kunstwerk van Otto Koedijk, in de vorm van een rups', vertelt Kleinwee over de prijs die hij ontvangen heeft. 'Je kunt hem ook bewegen. Als we hem heen en weer halen, maakt hij ook nog geluid. Er zit een soort knikker in. Als rupsen aan een waardplant knagen, hoor je datzelfde geluid', legt Kleinwee uit, staand voor zijn houten natuurkantoor tussen flatgebouwen midden in Gouda.

De prijs is een kroon op veertig jaar ecologisch beheer. Kleinwee vertelt trots: 'In het juryrapport van de Vlinderstichting staat: Op een bijna onmogelijke grond - Gouda heeft een natte en zakkende veengrond - kan je door vast te houden aan hetzelfde beleid, hele mooie bermen creëren.'

'De aanhouder wint'

'Het geheim achter dit succes is dat de aanhouder wint. Het bermbeheer bestaat eigenlijk uit verschralen, dus maaien en afvoeren. Wat planten hebben opgenomen aan voedingstoffen in het groeiseizoen, dat haal je weg uit de berm. En als je dat jaar en dag doet, wordt de grond schraal en krijg je er planten voor terug. En niet alleen planten, je krijgt er ook insecten, kevertjes en vlinders voor terug. Daar profiteren ook de vogels van.'

De stadsecoloog is het meest trots op de zeven soorten orchideeën in de Goudse bermen. 'Als je verschraalt, komen er door de jaren heen verschillende bodemschimmels in de grond', zegt Kleinwee. 'Die schimmels zorgen ervoor dat bijzondere planten, inheemse orchideeën, kunnen gedijen. Dan praten we bijvoorbeeld over de gevlekte rietorchis en de bijenorchis. Daar ben ik bijzonder trots op.'