Corona-expert wil meer duidelijkheid: 'Den Haag zou nu een oranje gebied zijn'

Wanneer je het aantal coronabesmettingen in Den Haag vergelijkt met andere Europese gebieden, dan is de stad nu oranje van kleur. Dat zegt Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 'Dan zou je dus in quarantaine moeten als je uit Den Haag komt.' Hij roept de overheid op om grenswaarden met bijbehorende maatregelen in te stellen, net zoals in het buitenland.

Het aantal coronabesmettingen in de regio Haaglanden loopt de laatste dagen flink op. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis lag het aantal meldingen in een etmaal in de regio Haaglanden woensdag boven de 200.

In verschillende landen wordt met grenswaarden gewerkt. 'Als er bijvoorbeeld de laatste zeven dagen meer dan 50 besmettingen zijn op 100.000 inwoners, volgt er code oranje. En dan krijg je een reisadvies', legt Schellekens uit. Hij pleit ervoor om ook zulke grenswaarden in Nederland in te stellen. 'Dan weet je als bevolking wanneer het serieus wordt. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn.' Transparantie en heldere communicatie zijn volgens hem essentieel voor de bereidheid van de burger om mee te blijven werken aan maatregelen die niemand leuk vindt.

'Wanneer zeg je "ho"?'

Nu is het volgens hem onduidelijk wanneer er precies wordt ingegrepen. 'Den Haag heeft het grootste aantal besmettingen, maar wanneer zeg je "ho"? Ik weet niet waar die grenswaarden nu liggen. Je moet serieus nadenken wanneer je zegt: tot hier en niet verder. Belangrijk daarbij is of testen en bron- en contactonderzoek nog kunnen worden uitgevoerd door de GGD. En wanneer volgen welke maatregelen?'

Het ministerie van Volksgezondheid is van plan om de besmettingsgraad per regio inzichtelijker te maken, zoals Schellekens bepleit. Vanaf de tweede helft van september worden de regio's in drie categorieën ingedeeld, namelijk: waakzaam, zorgelijk of ernstig.

'Voorspelbaarder en duidelijker'

Volgens minister Hugo de Jonge wordt dan duidelijker waarom lokaal extra maatregelen genomen moeten worden. 'Hiermee wordt voorspelbaarder, begrijpelijker en duidelijker gemaakt voor de inwoners van zwaarder getroffen regio's waarom maatregelen lokaal worden aangescherpt, terwijl de maatregelen in andere regio's hetzelfde blijven of mogelijk worden afgeschaald', schreef hij aan de Tweede Kamer.

Schellekens gaat in zijn betoog nog een stap verder. Hij wil dat de verschillende categorieën gekoppeld worden aan een stappenplan met regionale maatregelen. 'Bij een bepaalde waarde neem je stapsgewijs maatregelen. Eerst bijvoorbeeld maximaal thuiswerken, geen gebruik van het openbaar vervoer, verbieden van bijeenkomen in groepen en feesten. Als dat niet werkt, moet je weer de horeca sluiten, maar dat zou je willen voorkómen. En als laatste stap mogen mensen zonder noodzaak hun huis bijvoorbeeld niet meer uit: een complete lockdown.'

'Het moet ingrepen niet te veel belemmeren'

Frits Rosendaal, hoogleraar en afdelingshoofd Klinische Epidemiologie in het LUMC in Leiden, ondersteunt de oproep van Schellekens gedeeltelijk, maar is ook kritisch. 'Grenswaarden zouden best handig zijn, want dan weet je waar je aan toe bent en wanneer er iets gebeurt. Maar aan de andere kant ga je je dan ook vastleggen, het moet ingrepen niet te veel belemmeren.'

Minister De Jonge wil net als Rosendaal geen vast pakket aan maatregelen per categorie. 'Een maatregel moet altijd aansluiten bij de regionale context en bij de analyse van de lokale problematiek', legt de minister uit. 'Als bijvoorbeeld uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat verspreiding van het virus vooral via thuisfeestjes plaatsvindt, liggen maatregelen gericht op drukte in binnensteden minder voor de hand', zo legt hij het beleid van het kabinet uit.

