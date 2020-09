Schade aan huizen in Delft door explosie: 'Het was me toch een klap'

'Ik zag een grote witte flits. Het was me toch een klap', zegt een buurtbewoner, die net als andere bewoners anoniem wil blijven. Een ander vult aan: 'Ik dacht eerst een gasexplosie. Het stond helemaal blauw van de rook.'

Meerdere huizen naast het huis waar de explosie duidelijk heeft plaatsgevonden hebben schade. Zelfs drie huizen verder liggen ramen eruit. De politie heeft donderdag uren onderzoek gedaan op het Pijlstaartpad.

'Gerichte aanslag'

Volgens de politie zijn twee mannen in een donker voertuig gezien. Een van hen zou iets bij een voordeur hebben gelegd. Daarna hoorden getuigen een harde knal. De twee mannen zijn vervolgens weggereden in een donkere auto.

Over de bewoner van het huis waar het explosief is neergelegd, zeggen buurtbewoners: 'Een aardige vent. Ik heb verder geen last van hem, maar ik denk wel dat het een gerichte aanslag was. Een paar weken geleden was er nog bij hem ingebroken. En twee jaar geleden werd hij overvallen. Ik hoorde wel een andere buurman zeggen: wat een woordenwisseling wel niet teweeg kan brengen.'

Cobra, lawinepijl of mortierbom

'Je ziet de een na de ander bij hem binnenlopen', zegt een ander. 'Het zal wel iets zijn van: tot hier en niet verder.' Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Daar doet de politie nog onderzoek naar. In de buurt denken ze aan een cobra, een lawinepijl of een mortierbom.