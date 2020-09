Geen Sinterklaasintocht in Delft, andere gemeenten zoeken mogelijkheden

Ook in Rijswijk is er dit jaar geen Sinterklaasintocht. | Foto: ANP

Er komt dit jaar geen Sinterklaasintocht in Delft. De Stichting Sinterklaas Delft laat donderdag weten het niet aan te durven om met Sinterklaas en Pieten door de stad te gaan. 'Hoe graag we ook zouden willen, wij vinden dat als bestuur niet verantwoord in deze tijd.' In andere gemeenten in de regio is nog geen beslissing genomen over het al dan niet door gaan van de Sinterklaasintocht.

De komst van Sinterklaas zal niet helemaal aan Delft voorbij gaan, want de organisatie zorgt wel voor een livestream van de komst van de goedheiligman. De Sint zal op een Delftse locatie aankomen en burgemeester Marja van Bijsterveldt zal een rol in de uitzending krijgen. 'Het moet een leuk en gezellig alternatief vormen voor wat we dit jaar in levende lijve niet met elkaar kunnen beleven', zo zegt de organisatie.

De organisatie van de Sinterklaasintocht in Den Haag maakte woensdag bekend dat de Sint wel in de haven van Scheveningen aan zal komen, maar geen rijtoer door de stad zal maken. De Delftse organisatie heeft nagedacht over deze optie, maar durft dit niet aan. 'Wij weten hoeveel enthousiaste jonge en oude mensen zich langs de kade verdringen als de boot aanlegt, hoeveel mensen er langs de straten en grachten van Delft staan te zwaaien en de duizenden kinderen met hun (groot)ouders op de Markt kijkend naar de ontvangst door burgemeester Van Bijsterveldt.'

Niet strooien

Volgens de organisatie komen er teveel praktische problemen kijken. 'Hoe moet dat in een tijd dat volwassenen 1,5 meter in acht moeten nemen naar elkaar? Dat Pieten niet mogen strooien of handen mogen geven? Dat er geen 150 Pieten in de omkleedruimte passen en al helemaal niet op de boot? Hoe graag we ook zouden willen, wij vinden dat als bestuur niet verantwoord in deze tijd', zo schrijft de organisatie.

Delft is niet de enige gemeente in de regio waar de Sint dit jaar niet groots aan zal komen. Ook in Rijswijk gaat de intocht niet door. Volgens een woordvoerder van de gemeente werd er hier gekeken naar een alternatief voor de traditionele aankomst, maar bleek dit niet haalbaar. 'De initiatiefnemers van deze alternatieve intocht hebben vorige week aan de gemeente laten weten van hun plannen af te zien. Van gemeentewege vindt dus dit jaar geen intocht plaats in Rijswijk.'

Zeker naar Leiden

Een van de steden waar een intocht wel doorgaat is Leiden. 'We weten zeker dat Sinterklaas naar Leiden zal komen', zegt een woordvoerder. 'Maar we zijn nog in overleg over hoe het alternatieve programma er precies uit zal gaan zien. We verwachten over enkele weken te weten hoe wij het gaan doen.'

De gemeente Alphen aan den Rijn is nog in overleg of er een Sinterklaasintocht plaats kan vinden. 'Het is nog niet duidelijk of en op welke manier de Sinterklaasintochten of -vieringen doorgang kunnen vinden dit jaar. Met de comités die de activiteiten rondom het Sinterklaasfeest organiseren zijn wij in nauw overleg om de verschillende opties te bespreken. De verwachting is dat we begin oktober uitsluitsel kunnen geven welke activiteiten kunnen doorgaan.'

Aangepaste vorm

Zoetermeer heeft nog geen beslissing genomen over de doorgang van het feest. Een woordvoerder laat weten eerst een advies van de Veiligheidsregio af te wachten. 'De Veiligheidsregio Haaglanden besluit deze maand of de Sinterklaasintochten in de regio veilig - en eventueel in een aangepaste vorm - door kunnen gaan. Wij wachten dit besluit af voordat we een besluit nemen over de intocht.'

In Gouda hoopt de gemeente de kinderen wel een vorm van een Sinterklaasviering aan te kunnen bieden, al is het nog afwachten in welke vorm. 'De organisatie is bezig met het uitwerken van een plan voor een alternatieve intocht in verband met corona. De gesprekken met de organisatoren van de intocht moeten nog plaatsvinden. We verwachten binnen enkele weken meer duidelijkheid te kunnen geven.'

Rondrit door dorpen

In Midden-Delfland is die duidelijkheid er al wel. De traditionele aankomst per boot gaat niet door. 'Dit wordt waarschijnlijk een rondrit door de dorpen', laat de gemeente weten. 'De komende maanden wordt dit verder vormgegeven door de organisatoren. Hun plannen worden bij de gemeente ingediend en getoetst naar aanleiding van de laatste regels en stand van zaken.'

In Westland staan jaarlijks meerdere intochten op het programma. Hoe deze er komend jaar uit gaan zien is nog niet duidelijk. 'Sinterklaasintochten en de doorgang en vorm is onderwerp van gesprek op landelijk en regionaal niveau. Vooralsnog bieden de huidige coronamaatregelen de mogelijkheid om evenementen onder voorwaarden te organiseren. Gekeken wordt of dit ook haalbaar is voor de Sinterklaasintochten. Het is op dit moment dus nog onderwerp van gesprek', zo laat een woordvoerder weten.