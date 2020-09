Koning bezoekt Leiderdorpse corona-teststraat en kantoor GGD

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een bezoek gebracht aan de corona-teststraat van GGD Hollands Midden in Leiderdorp. Ook bezocht hij het kantoor van de GGD in Leiden de afdeling infectieziektebestrijding, de plek waar ook de bron- en contactonderzoeken naar het coronavirus plaatsvinden.

Bij de teststraat kreeg de koning van de GGD uitleg over de werkwijze en sprak hij met medewerkers die de testen uitvoeren. Willem-Alexander sprak bij het kantoor van de GGD met twee bron- en contactonderzoekers over de dilemma's waarmee zij geconfronteerd worden als zij mensen moeten benaderen die positief zijn getest op het coronavirus.

In het geval van een positieve uitslag brengen de onderzoekers, samen met de betrokken persoon, de contacten in kaart en wordt geadviseerd over het opvolgen van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals isolatie of quarantaine. Ook wordt informatie gegeven over het mogelijke ziekteverloop en eventuele vervolgstappen die mensen moeten nemen, zo kreeg de koning te horen.

Informeren over coronacrisis

Als afsluiting van het werkbezoek had de koning een gesprek met enkele GGD-artsen over het proces van testen, traceren, informeren en rapporteren, de capaciteit en de criteria voor het op- en afschalen. Met dit soort gesprekken laten koning Willem-Alexander en koningin Máxima zich informeren over de gevolgen van de coronacrisis de inzet van maatregelen ter bestrijding van het virus.

