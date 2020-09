Liften gesloopt op station Alphen: 'Blijf er gewoon van af!'

Het is de NS een doorn in het oog: de liften op station Alphen aan den Rijn. Regelmatig zijn ze kapot, waar de reiziger uiteindelijk de dupe van is. De afgelopen anderhalve week waren zelfs alle drie de liften buiten werking. Grootste probleem? Vandalisme, zegt de NS.

De belangrijkste lift naar de perrons 2 en 3, waar de treinen tussen Leiden en Utrecht en tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijden, is volgens de NS twee weekenden achter elkaar gesloopt. 'Na vorig weekend is die gemaakt, maar afgelopen weekend werd de lift opnieuw vernield, dus die moest opnieuw gerepareerd worden', vertelt woordvoerder Arno Leblanc.

Net als de reizigers, baalt de NS ook. 'Het is al heel erg vervelend als een lift kapot gaat, maar het is extra frustrerend als het ook nog eens bewust gebeurt', zegt Leblanc. Zijn oproep aan de vandalen is dan ook duidelijk: 'Blijf er gewoon van af!' Bij de meest recente vernielingen werd onder meer een bedieningspaneel in de fik gestoken.

Mensen dreigen hierdoor hun vrijheid en zelfstandigheid kwijt te raken

Erika Westerweel uit Alphen aan den Rijn is blind aan één oog en maakt daarom veel gebruik van een van de liften om door de stationstunnel te komen. 'De trap daar is voor mij heel erg vervelend, omdat ik geen diepte en afstand kan zien', zegt Westerweel.

Ze noemt het 'schandalig' dat er iedere keer wel iets aan de hand is met de liften en dat ze in sommige gevallen dan ook nog doelbewust gesloopt zijn. 'Je moet van andermans spullen afblijven! Mensen dreigen hierdoor hun vrijheid en zelfstandigheid kwijt te raken.'

Reparaties

De twee buitenste liften van station Alphen aan den Rijn zijn inmiddels ook weer gerepareerd, zegt de NS. Een daarvan lag er al maanden uit, nadat vandalen zich er begin dit jaar in uitleefden. 'Er is een provisorische oplossing bedacht, waardoor die lift het weer doet', legt Leblanc van de NS uit. 'Er moet alleen nog een ruit vervangen worden, maar de levering daarvan duurt langer dan gehoopt.'

De andere lift aan de centrumkant van Alphen was een paar weken uit de running. Leblanc: 'Daar was een specifiek onderdeel van kapot. Die lift is nu gemaakt, alleen moet er nog gekeurd worden. Dus die lift moet het vrijdagochtend ook weer doen.'

Ondertussen wordt gekeken hoe vandalisme in de toekomst de kop ingedrukt kan worden. 'We hebben afspraken gemaakt met alle veiligheidspartners om vaker in de tunnel aanwezig te zijn', zegt de woordvoerder van de NS. 'Zo zal de politie er vaker doorheen gaan rijden.'

Cameratoezicht

Ook hoopt de NS op camera's in de tunnel, want die hangen er nog niet. 'Die willen we heel erg graag, dus dat voorstel ligt nu ter beoordeling bij ProRail', vertelt Leblanc. Camera's maken inzichtelijker wat er allemaal in de tunnel gebeurt en de NS kan op die manier ook makkelijker aangifte doen.

ProRail laat weten dat er inderdaad wordt gekeken naar mogelijke oplossingen om de overlast tegen te gaan. 'En cameratoezicht is er daar één van', zegt woordvoerder Coen van Kranenburg. Maar volgens hem is het niet zeker of dat er ook gaat komen. 'Het kost natuurlijk veel tijd en geld om het beeld te bekijken. En de burgemeester is ook altijd terughoudend als het gaat om ophangen van camera's.'