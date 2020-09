Huisbaas betast huurster: 'Hij ging aan mijn borsten zitten'

Linh kijkt gespannen naar de rug van de Chinese man die twee meter voor haar zit in de rechtszaal. De 36-jarige Zhong was haar huisbaas. De studente deed aangifte tegen hem, omdat hij haar zou hebben aangerand toen ze laat op de avond de badkamer uit kwam. 'Het gebeurde heel snel. Hij ging aan mijn borsten zitten en probeerde me te zoenen', verklaarde de huurster bij de politie.

Zhong zit naast een Chinese tolk, want de man spreekt geen woord Nederlands. 'Er ligt een aangifte waarin Linh verklaart dat ze ging douchen nadat ze terugkwam van haar werk', zegt de politierechter en ze leest voor: 'Toen ik de badkamer uitliep met een handdoek om me heen, pakte hij me met twee handen beet en probeerde me te zoenen. Ik schreeuwde hard nee, daar schrok hij van en toen liet hij los.'

'Klopt dat?', vraagt de rechter aan Zhong, die kok is in een Chinees restaurant. Hij zegt hard: 'Bu!', wat nee betekent in het Chinees. 'Is er echt niks gebeurd?', probeert ze nog eens. 'Toen ik terugkwam van mijn werk ben ik gaan slapen', zegt de huisbaas. 'Maar er ligt een aangifte en een getuigenverklaring van haar neef', doet de rechter nog een poging. 'Ik weet er niks van. U moet het aan dat meisje vragen', en hij draait zich om en kijkt Linh woedend aan.

Linh appt ex en neef

Bij de politie verklaart Linh dat ze na de aanranding naar haar kamer vlucht en haar ex-vriend en neef appt. De neef besluit naar haar toe te gaan. 'Toen ze uit de lift kwam lopen, was ze in tranen, emotioneel kapot', leest de rechter uit zijn verklaring voor. Zhong staart de rechter uitdrukkingsloos aan. Totdat ze vraagt: 'Vond u Linh aardig?' Hij draait heen en weer op zijn stoel, kijkt hulpeloos naar zijn advocaat en zegt dat hij geen antwoord wil geven op de vraag.

De studente mag haar slachtofferverklaring voorlezen. Een pakje zakdoekjes ligt voor haar op tafel. 'Ik was angstig en bang toen hij mij aanraakte.' Ze is even stil, slikt, zucht diep en gaat verder. 'Ik heb geen Nederlandse roots, mijn ouders komen uit Vietnam. In onze cultuur praten we niet over gevoelens of problemen. Mijn ouders weten niet dat dit is gebeurd. Het is lastig voor me om hulp te vragen.'

Niet ongestraft vrouwen betasten

De officier van justitie eist een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf. 'Ik twijfel niet aan de verklaringen van Linh. Het moet u duidelijk worden dat u niet ongestraft vrouwen mag betasten.' De advocaat van Zhong gaat in de tegenaanval. 'U had deze zaak moeten seponeren, is mijn persoonlijke mening. Er is geen technisch bewijs. En alle getuigenverklaringen zijn van horen zeggen.'

Volgens de officier is dat normaal bij een zedenzaak: 'Dan is het vrijwel altijd zo dat er zich iets afspeelt tussen twee mensen zonder andere getuigen.' Wat geeft in deze zaak de doorslag? Volgens de rechter is het belangrijk dat Linh die nacht niet in een hoekje is blijven huilen, maar haar ex-vriend en neef heeft geappt. 'In die appjes komen precies dezelfde gegevens naar voren die ze later bij de politie vertelde.'

Eigen waarneming

'Maar er is meer', vervolgt de rechter. 'Haar neef is naar haar toegekomen en die heeft gezien dat Linh erg huilde. En dat is een eigen waarneming van de neef. Dat maakt dat bewezen kan worden dat u haar aangerand heeft.' De politierechter legt een werkstraf van 80 uur op. 'Het is de eerste keer voor u en ik hoop ook de laatste.'

Linh is in tranen en omhelst de vriendin die ze had meegenomen. Zhong loopt achter zijn advocaat aan de zaal uit en kijkt de studente nog even boos aan. Na overleg met zijn advocaat besluit hij in hoger beroep te gaan.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

