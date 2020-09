Galvanischool vreest drama bij blokkade bouwvergunning: 'Het is onhoudbaar'

Tijdens de zitting vroegen omwonenden om een onmiddellijke blokkade van de omgevingsvergunning voor de renovatie van de basisschool in de Galvanistraat. De bouw stond eerder al stil na het faillissement van de vorige aannemer. De school staat nu al twee jaar leeg en de vierhonderd leerlingen krijgen les op noodlocaties.

Inmiddels is er een nieuwe aannemer gevonden die deze maand de bouw had willen hervatten. De omwonenden stapten donderdag echter naar het hoogste bestuursrechtscollege voor een schorsingsverzoek. Zij vinden dat de school teveel leerlingen krijgt en voor teveel overlast in de buurt gaat zorgen. Ze vrezen vooral voor de verhoogde speelpleintjes en fietsen die overal geparkeerd zullen staan.

Te weinig maatregelen

Bovendien vrezen de tegenstanders dat de school straks doorgroeit naar bijna vijfhonderd leerlingen. Zij vinden driehonderd leerlingen meer dan genoeg. Volgens Sonja Pool van de Haagse Scholen wordt de overlast door de renovatie en herbouw juist veel minder. Er komen overdekte fietsenstallingen en nieuwe omkleedruimtes. Omdat een groot deel van de nieuwbouw op de oude speelpleinen komt, wordt de nieuwe speelruimte op de daken van de stallingen aangelegd.

De omwonenden verwijten de gemeente Den Haag en het schoolbestuur dat ze veel te weinig maatregelen nemen om de geluidsoverlast tegen te gaan. Tijdens de rechtszitting zei de advocaat van Haagse Scholen dat er zeker geluidsschermen zullen worden aangelegd. 'Maar dat doen we als de rest van de bouw klaar is', aldus de advocaat. 'Dat willen we ook in nauw overleg met de buren doen. Het is in ieder geval geen reden om nu de rest van de bouw stil te leggen.'

'Dramatisch als we niet verder kunnen'

Volgens omwonende Agnes Gomis gaat het niet alleen om de herrie. Zij vindt het cruciaal dat de Haagse onderwijswethouder in 2016 heeft toegezegd dat de gemeente nauwlettend onderzoekt of uitbreidingsplannen van scholen wel in de buurt passen. Volgens Gomis is dat bij dit plan totaal niet gebeurd. Volgens haar mag de school ongeremd uitbreiden, terwijl daar in dat deel van de wijk Duinoord helemaal geen ruimte voor is.

Sonja Pool ziet het probleem niet en zegt dat er niet meer dan 480 leerlingen op de school zullen komen. 'Het zou dramatisch zijn als we niet verder kunnen met de bouw. Dan kunnen we in september 2021 daar nog niet terecht en zitten de leerlingen nog veel langer op noodlocaties. Dat is onhoudbaar', aldus Pool.

De uitspraak volgt binnen twee weken.