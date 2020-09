Celstraffen geëist tegen verdachten van verhandelen gestolen gereedschap

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen van 22 en 28 maanden geëist tegen twee Hagenaars van 41 en 49 jaar. De mannen worden verdacht van het verhandelen van gestolen gereedschap. De officier van justitie zei donderdag in de rechtbank dat het niet de eerste keer was dat de mannen met ontvreemde boren en slijptollen werden aangetroffen. 'Ze hebben totale minachting voor andermans eigendom.'

De politie vond de afgelopen jaren gestolen gereedschap in panden aan de Rotterdamsestraat, Stuwstraat en Zwartsluisstraat in Den Haag en in een opslagbox in Rijswijk. Tijdens de zitting donderdag linkte de officier van justitie de Hagenaren Janus D. (41) en Petrus van der V. (49) aan deze vindplaatsen.

Janus D. zou onder een schuilnaam de weggenomen boren en slijptollen op Marktplaats te koop hebben aangeboden. 'Meneer wordt telkens weer met gestolen spullen aangetroffen', zei de officier van justitie. Ook Petrus van der V. zou vaker betrapt zijn.

Bestelbusjes leeggeroofd

De mannen zouden zelf ook op het dievenpad zijn geweest en 's nachts bestelbusjes hebben leeggeroofd in onder meer Zoetermeer, Oegstgeest, Noordwijkerhout en Hellevoetsluis. Het OM baseerde die beschuldigingen op gegevens van zendmasten in die plaatsen, die door de mobiele telefoons van de verdachten zouden zijn aangestraald.

Volgens de Hagenaren waren die telefoons niet van hen. 'Ik zit in een verhaal waar ik niets mee te maken heb', zei Petrus van der V. over de inbraken in de busjes. De mannen hadden naar eigen zeggen ook amper iets van doen met de adressen in Den Haag, waar de meegenomen gereedschapskoffers lagen opgestapeld. Van der V. kwam wel eens op de Zwartsluisstraat in Den Haag, maar was nooit in de kelder geweest waar de gestolen spullen waren opgeslagen.

Celstraffen

Janus D. was wel eens op de Scholstraat in Scheveningen geweest, bij een woning die uitpuilde van de gestolen gereedschappen, maar was er naar eigen zeggen niet naar binnen gegaan. De rechtbank veroordeelde de bewoner van het adres twee maanden geleden al tot een celstraf van achttien maanden, na een strafeis van het OM van dertig maanden.

Tegen Janus D. eist het OM nu 22 maanden cel en tegen Petrus van der V. 28 maanden. De uitspraak is over twee weken.