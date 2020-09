VR-operavoorstelling beleeft première op het Roots Film Festival

Ernst is blij dat het alsnog is gelukt om Die Fernweh Oper toegankelijk te maken voor het publiek. In aangepaste vorm, want de drie-akter vond oorspronkelijk in drie verschillende ruimtes plaats. Vanwege het coronavirus is dat nu een ruimte geworden. Om besmettingen met de virtual reality-bril te voorkomen, is een speciaal schoonmaakapparaat ingevlogen.

Aan de driedimensionale opera is jarenlang gewerkt. Het idee krijgt vorm als Ernst op zijn vakantieadres een operastem hoort: 'Mijn vriendin en ik klommen een berg op, met een uitzicht op de zee en Turkije in de verte. En toen opeens hoorden we een prachtig operagezang de berg opkomen. En wat bleek: dat gezang kwam uit ons vakantiehuisje.'

Vijftien meter lange Asteria

De Zwitserse operazangeres Annina Gieré en Ernst raken bevriend en zo wordt het idee geboren voor Die Fernweh Oper, waarin het verhaal wordt verteld van de onmogelijke liefde voor de vijftien meter lange Asteria op een libretto van dichteres Maud Vanhauwaert.

Ernst: 'In de eerste akte heb je een operazangers die alleen voor jou zingt. De tweede ruimte is haar kleedkamer en daar zijn kleine beeldjes en die zingen dan voor jou. Dus opeens ben jij de grote aanwezigheid. En in de derde ruimte vind je dan de conciërge die de sterren vervangt als ze sterven.'

Gore leugen

Het maken van VR-installaties is volgens Ernst geen vetpot: 'Als ik rijk had willen worden, had ik in de game-industrie moeten blijven werken. Maar uiteindelijk is het belangrijker of je blij bent met wat je doet. En de vraag is of je daar van kunt rondkomen. En het antwoord is ja. Maar daar heb ik lang voor gewerkt en is het fijn dat er een fondsenstructuur is.'

De interactief illustrator is dan ook meer dan blij met het toekennen van het Gouden Kalf voor Die Fernweh Oper: 'Mensen zeggen wel dat prijzen niet uitmaken, maar dat is een gore leugen. Ik poets hem elke dag op. Maar serieus: rijk zal je er nog niet mee worden. Maar zo'n prijs is wel een bevestiging voor het harde werk van de afgelopen jaren.'

