Snel weerzien voor Lars Rauws met zijn geliefde FC Lisse: 'Een speciaal gevoel'

Negen seizoenen was Lars Rauws een zeer gewaardeerde kracht in het eerste elftal van FC Lisse. Zijn hele jeugdopleiding doorliep hij op sportpark Ter Specke, met uitzondering van een eenjarig uitstapje naar Sparta Rotterdam. 'Het blijft nog steeds een supermooi complex', zegt de oer-Lissenaar, als hij er op verzoek van Omroep West alvast kortstondig terugkeert. 'Ik heb hier bijna mijn hele leven gespeeld, dus natuurlijk geeft dat een speciaal gevoel.'

Zijn maatje Kevin van der Zwet (25) staat klaar om hem te verwelkomen. Figuurlijk met open armen, maar niet zonder een vileine opmerking te maken. 'Van het sportpark af joh, gek', roept de verdediger van FC Lisse plagerig. Al gauw is duidelijk dat Van der Zwet absoluut geen rancune heeft richting Rauws. En vice versa.

'Geloofde het niet'

'Ik weet nog wel dat hij me belde: Kev, ik ga naar VVSB toe. In eerste instantie geloofde ik hem eigenlijk niet. Ik had het ook echt niet verwacht', zegt Van der Zwet 'Ik had helemaal geen aanwijzing dat-ie weg zou gaan. Maar vanuit de hele club wordt hem veel succes gewenst. Al was het natuurlijk wel jammer dat hij wegging.'

De reden van zijn vertrek laat zich raden. Rauws was naar eigen zeggen toe aan de bekende 'nieuwe uitdaging'. Hij vond in VVSB een andere derdedivisionist in de Bollenstreek. 'Ik vond en vind nog steeds dat ik mezelf opnieuw moet bewijzen. In een andere setting, bij een andere club. Maar wel een zelfde soort club als Lisse. Daarom heb ik die beslissing ook gemaakt.'

Oude garde weg

Hij constateert dat er in zijn oude team een hoop is veranderd. FC Lisse nam na vijf jaar afscheid van hoofdcoach Robbert de Ruiter en vond een opvolger in de van ADO '20 afkomstige oud-prof Raymond Bronkhorst. 'Van de oude garde zijn er enorm veel spelers weggegaan. Ook die er al een hele tijd hebben gespeeld', doelt Rauws op namen als Niels Buijs (ODIN '59), Boyd Stevens (Hollandia) en clubicoon Rik Vermeulen (gestopt).

'Die gasten spreek ik nog steeds dagelijks, en Kevin ook.' Zowel hijzelf als Van der Zwet verwacht zaterdag een gelijkopgaande strijd tussen FC Lisse en VVSB. En tegelijkertijd een derby die door de coronamaatregelen in een ander daglicht staat. 'Ik denk wel dat het een harde wedstrijd wordt', voorspelt Rauws. 'De setting is helaas anders ten opzichte van andere derby's. Dat is jammer, want ik had graag voor veel meer mensen willen spelen en meer sfeer gehad.'

Alleen op de keeper af

Als controleur op het middenveld ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat Rauws alleen de keeper af kan gaan. Maar mocht die situatie zich toch aandienen, en Van der Zwet loopt als enige bij hem in de buurt? 'Dan gaat-ie hem niet maken, nee. Ook niet als ik niet bij de bal kan', bezweert de van een ernstige kwetsuur aan zijn kruisband herstelde verdediger. 'Lars komt daar toch niet. Die heeft nog nooit een goal gemaakt.'

Dat laatste is niet helemaal waar. Het klopt wel dat Rauws weinig scoort, getuige zijn drie doelpunten in iets minder dan 250 competitieduels. De meest memorabele maakte hij twee jaar geleden: de winnende treffer in blessuretijd tegen Eemdijk (4-3). Het dieptepunt gedurende zijn Lissese periode beleefde Rauws in 2013, toen hij een zware knieblessure opliep. Absolute hoogtepunt was promotie naar de tweede divisie in 2017.

'De punten gaan mee'

Hoe ziet 'Saus' - zoals zijn bijnaam in Lisse luidt - de wedstrijd van zaterdag voor zich? 'Ik teken voor een 0-2 overwinning', antwoordt de kersverse VVSB'er. 'En dat we daarna gezellig met zijn allen een drankje kunnen doen. Die gasten blijven maatjes van me, of ik nou bij VVSB speel of bij Lisse. Dus we gaan er gewoon een gezellige, mooie dag van maken. Alleen, de punten gaan wel mee naar Noordwijkerhout.'

