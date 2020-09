Hoe een Sassenheimse club het vrouwenvoetbal op de kaart zette

De Oranje Leeuwinnen van Sarina Wiegman spelen vrijdag een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland. De Nederlandse vrouwen voetballen nu op het hoogste niveau, maar ooit was Ter Leede het hoogst haalbare voor Nederlandse voetbalsters. 'Ik wilde topsport bedrijven en Ter Leede kon me dat op dat moment bieden', zegt oud-speelster Daphne Koster.

De club begint in 1976 met vrouwenvoetbal. 'Geluk moet je een beetje hebben. We hadden gelijk een goede lichting met goede, talentvolle vrouwen', zegt voorzitter Kees de Lange. 'Daarnaast heeft de club het vrouwenvoetbal vanaf moment één echt omarmd en alle faciliteiten en middelen ter beschikking gesteld om zo hoog mogelijk te komen.'

'Spelen in Oranje was een droom'

Vier keer worden de dames van Ter Leede landskampioen en drie keer winnen ze de KNVB Beker. 'Daarnaast kwamen er vanuit Ter Leede heel veel internationals die voor het Nederlands elftal speelden', zegt oud-speelster Jeanet van der Laan. Speelster Marion van der Ploeg mag als eerste van de club meespelen in Oranje. 'Dat was heel mooi. Het was natuurlijk ook een beetje je droom, je wil alles zo hoog mogelijk doen', blikt Van der Ploeg terug.

Ook oud-speelster Jeanet van der Laan speelde vanuit Ter Leede bij het Nederlands elftal. 'Het is heel gewoon als je als meisje of vrouw redelijk tot goed kunt voetballen, dat je uiteindelijk de overstap maakt naar Ter Leede. En in dat opzicht was Ter Leede haar tijd ver vooruit om een zo goed mogelijk topsportklimaat te creëren zodat ze nog beter konden worden', zegt Van der Laan.

'Hier kregen we wel waardering'

Daphne Koster, nu manager vrouwenvoetbal bij Ajax, kwam rond haar twintigste bij Ter Leede voetballen en bleef er zeven seizoenen. 'Het was in de tijd dat vrouwenvoetbal nog niet altijd de waardering kreeg die het nu heeft, maar hier binnen de club kregen we wel de waardering.' Zo was er een betaalde trainer en de dames mochten net als de heren op het hoofdveld spelen.

Vanuit haar woonplaats in de Zaanstreek reed Koster vier keer per week naar Sassenheim. 'Er werd zelfs een autootje voor mij geregeld. Dus er zat wel een gedachte achter. Ze probeerden het optimale te bewerkstelligen en dat was uniek ten opzichte van heel veel andere clubs.' Voorzitter Kees de Lange beaamt dat: 'Het prestatieve vrouwenvoetbal werd en wordt bij ons eigenlijk net zo bekeken als het prestatieve herenvoetbal. Daar zit in beginsel geen verschil in.'

Eredivisie voor vrouwen

In 2007 introduceert de KNVB de eredivisie voor vrouwen. Ter Leede verliest achttien tot twintig speelsters aan landelijke clubs als ADO en AZ. Ook trainster Sarina Wiegman vertrekt. Marion van der Ploeg, nog altijd verbonden aan Ter Leede, kan zich er nog steeds over opwinden. 'Het is heel kwalijk dat we totaal niet begeleid of gecompenseerd - het hoeft niet eens in geld - zijn door de KNVB. Het was achttien tot twintig speelsters weg en zoek het maar uit. Het is best een complimentje waard aan de vereniging zelf dat we nog steeds staan waar we op dit moment staan.'

