Leidse Singelpark nu officieel een groen rondje om het centrum

Goed nieuws voor groenliefhebbers en wandelaars in Leiden. Deze week is het Singelpark geopend. Het park is een groene, rondlopende route van zo'n zes kilometer om het centrum van Leiden. Door middel van vijf nieuw aangelegde bruggen worden de verschillende parken aaneengesloten tot één Singelpark.

Woensdag werd de laatste brug, de Loviumbrug tussen de Haven en het Ankerpark, officieel geopend door wethouder Ashley North. Dit weekend gaat het Singelpark open voor publiek. De afgelopen jaren is een masterplan voor het Singelpark gemaakt en voor een flink deel inmiddels ook uitgevoerd of in uitvoering.

Het park is dus nog niet helemaal af, maar het rondje kan sinds deze week wel gemaakt worden. 'We zitten op zo'n tachtig procent van de realisatie van het singelpark', vertelt wethouder North tegen mediapartner Sleutelstad. De aanleg van de Singelparkbruggen was wel een van de belangrijkste onderdelen voor het park, omdat daardoor de route in een gesloten rondje gelopen kan worden aan de binnenzijde van de zeven singels.

Oneindig rondje

Zo’n rondje door het 'langste, mooiste en spannendste park van Nederland' zoals de Vrienden van het Singelpark het graag noemen is zo'n zes kilometer lang. Of, zoals de Vlaamse architect Laurant Ney die de parkbruggen heeft ontworpen woensdag bij de opening van de Loviumbrug zei: 'Het is een park zonder begin of einde. Je kunt overal inhaken. Het gaat oneindig door.'

Alexander Geertsema, voorzitter van Stichting Vrienden van het Singelpark en oud-wethouder van Leiden, is blij met zo'n groen park in het centrum van de stad. 'Het voegt echt wat toe aan de leefomgeving. Voor alle mensen in Leiden en voor de toeristen is het fijn dat je in een zo dichtbebouwde stad, zo'n stuk groen hebt om in te recreëren en te verblijven.'

Komt het ooit echt af?

Op twee plekken duurt het nog jaren voordat het Singelpark kan worden afgemaakt. Bij het Energiepark vormt de Uniper-energiecentrale een blokkade om direct langs het water te wandelen en dat blijft waarschijnlijk zo zolang de centrale in gebruik is. Bij de Witte Singel geldt hetzelfde voor de plek waar de Universiteit Leiden een nieuwe campus gaat bouwen voor de faculteit Geesteswetenschappen.

In ieder geval is er dit weekend een opening voor het publiek. 'Dat wordt coronaproof', verzekert Geertsema. 'Iedereen mag gewoon door het park lopen natuurlijk, maar bij de bruggen organiseren we wat activiteiten.' Zo zal een muziekgezelschap van studenten gaan zingen en zijn er gidsen die vertellen over het Singelpark.

