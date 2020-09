'Ernstige zorgen' om al maand vermiste Vincent Massee (54)

De politie is op zoek naar de vermiste Vincent Massee. De 54-jarige man is ruim een maand geleden vertrokken vanuit een zorginstelling in Oegstgeest waar hij verbleef. 'We maken ons ernstig zorgen over zijn gezondheid', zegt een woordvoerder van de politie.

Massee is al vanaf zondag 9 augustus spoorloos. 'In eerste instantie hebben we met de familie bekeken op welke manier we hem konden opsporen. De familie heeft daarbij ook hun eigen netwerk ingezet', aldus de politiewoordvoerder. Dat heeft tot nu toe nog niet naar de man geleid. 'In nauw overleg met de familie hebben we er nu voor gekozen om de vermissing en een foto naar buiten te brengen.'

Er zijn volgens de politie op dit moment geen zoekacties gepland en ook geen aanknopingspunten om Massee te vinden. 'Vooralsnog hopen we op tips van mensen die hem hebben gezien of weten waar hij is.' Of de 54-jarige man al eerder vermist is geweest, kan de politie niet zeggen.

Zwarte damesfiets

Vincent Massee is op 9 augustus vanuit Oegstgeest vertrokken op een zwarte damesfiets met achterop twee grijze fietstassen met reflecterende strepen. Hij heeft nu een baard en blond/grijs haar tot op zijn schouders. Wie hem de afgelopen maand ergens heeft gezien of weet waar hij nu is, wordt gevraagd te bellen met de politie via 0900-8844.

