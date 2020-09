Coronatest aanvragen bijna onmogelijk: 'Krapte duurt nog weken'

De vraag naar coronatesten is de laatste dagen zo flink gestegen dat het soms helemaal niet meer mogelijk is om een afspraak te maken. Door de beperkte laboratoriumcapaciteit is het voor de GGD's op dit moment ook niet mogelijk om meer afspraken in te plannen. 'Mensen moeten het dan later nog een keer proberen', zegt een woordvoerder van de GGD Haaglanden. Volgens minister De Jonge kan de krapte nog weken aanhouden.

De GGD Haaglanden krijgt momenteel 1900 testaanvragen per dag. 'Het streven is om iedereen binnen 48 uur te testen, maar dit wordt helaas niet altijd gehaald', geeft de woordvoerder toe. 'Omdat er te weinig capaciteit is om de afgenomen tests te analyseren kunnen we het aantal testlocaties ook niet verder opvoeren.'

De vraag is de laatste dagen zo gestegen dat het soms helemaal niet meer lukt om een afspraak te maken. 'Normaal krijgen mensen een alternatieve locatie aangeboden waar nog een plekje vrij is. Dat kan verder weg zijn, maar op die manier proberen we mensen toch binnen 48 uur te laten testen. Maar het is soms zo druk dat er soms geen teststraat beschikbaar is en mensen ook geen andere locatie krijgen om een test af te nemen.'

Anders verdelen

Volgens de woordvoerder van GGD Haaglanden moeten mensen het in dat geval later nog een keer proberen. 'We beseffen dat het heel vervelend is voor mensen die zich willen laten testen, maar het is een landelijk probleem. Er wordt nu hard gewerkt om de beschikbare labcapaciteit anders te verdelen. Pas als dat lukt kunnen we weer meer tests gaan afnemen.'

Ook de GGD Hollands Midden heeft gemerkt dat het aantal testaanvragen de laatste dagen flink gestegen is. 'Het klopt dat er een enorme toename is van het aantal testaanvragen, wat wij zeer toejuichen natuurlijk', laat de woordvoerder weten. 'Landelijk hebben de laboratoria gebrek aan testmateriaal en –capaciteit. Samen met de toename van de testaanvragen zorgt dat voor grote drukte in de teststraten.' Mensen die zich willen laten testen moeten daarom rekening houden met vertraging. 'Voor mensen die in onze regio wonen of werken kan dit betekenen dat ze langer moeten wachten tot ze getest kunnen worden, of dat ze verder moeten reizen, bijvoorbeeld naar een teststraat buiten onze regio.'

'Krapte duurt nog weken'

Het blijft nog een tijd moeilijk om een coronatest te krijgen bij de GGD. 'Deze weken zullen krap zijn', zei minister De Jonge voorafgaand aan de ministerraad, schrijft de NOS. Om de laboratoriumcapaciteit uit te breiden sloot De Jonge eind vorige maand contracten met Duitse labs en daar komt nu een Belgisch laboratorium bij.

Op dit moment kunnen dagelijks 30.000 mensen worden getest. Eind deze maand moet dat 50.000 zijn, verwacht de minister. Eind oktober hoopt hij op 70.000 te zitten.

