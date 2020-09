Open Monumentendagen voornamelijk digitaal, maar niet overal, check hier wat je kunt doen

Den Haag

Vanaf 10.00 uur zaterdagochtend kun je in Den Haag een groot aantal monumenten in virtual reality bekijken. Via je pc, smartphone of tablet wandel je de gebouwen binnen. En heb je een VR-bril, dan lijkt het helemaal net alsof je zelf in het gebouw staat. Volgens de organisatie kom je virtueel zelfs op plekken die bij een fysiek bezoek gesloten blijven. De VR-tours zijn hier te vinden.

Grote Kerk in Den Haag | Foto: Omroep West

Delft

Gebouwen openstellen in de krappe Delftse binnenstad vond de organisatie geen goed idee. Vorig jaar kwamen er op Open Monumentendag alleen naar het historische stadhuis al 8000 mensen op een dag. Iets wat je je nu bijna niet meer kunt voorstellen.

Wel ben je van harte welkom om dit weekend te wandelen langs 43 monumenten in de stad. Online vind je informatie, foto's en filmpjes over de gebouwen. Bovendien is er in Delft een audiotour ontwikkeld, waarin deskundigen en vrijwilligers jou van alles over de monumenten vertellen. Voor kinderen is er bovendien een theatrale wandelpodcast gemaakt, rondom zeven bruggen in het centrum. Alle informatie en de audiotours vind je hier.

Zoetermeer

In Zoetermeer kun je dit weekend wel degelijk echte gebouwen bezoeken. Het thema dit jaar is 'leermonument'. Daarom hebben ze gekozen voor monumenten die daarbij passen, zoals de voormalige kleuterschool 'Kleutervreugd', het Erasmus College en de buurttuin 'Zoete Aarde'. Helaas kun je niet zomaar op de bonnefooi binnenlopen, zoals normaal het geval is. Aanmelden kan via een reserveringssysteem, dat je hier kunt vinden.

Leiden

In Leiden zijn dit jaar geen monumenten opengesteld. Wel vind je op de website allerlei filmpjes, wandel- en fietsroutes.

Gouda

Het is kleinschalig in Gouda dit jaar. Maar door te reserveren kun je wel degelijk echte monumenten bezoeken. Zo ben je zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur welkom in onder meer het stadhuis op de Markt, de Jeruzalemkapel, de Doelen en de synagoge. Ook zijn er activiteiten in de Gouwekerk.

Westland

Zowel op zaterdag als op zondag zijn er Westlandse monumenten te bezoeken. Zoals de grafkelder van de familie Herckenrath in Monster, waar Leon & Juliette begraven liggen. Zij zijn de hoofdpersonen uit het Boekenweekgeschenk van Annejet van der Zijl. Ook ben je op beide dagen welkom in de 600 jaar oude boerderij De Vlietwoning in Naaldwijk. In het Sint Lambertuskerkje in Heenweg kun je oude ambachten bekijken. Ook hiervoor geldt: op de meeste plekken moet je reserveren. Westlandse monumenten die zijn gesloten, kun je meepikken in verschillende fiets- en wandelroutes die zijn uitgezet.

Boerderij De Vlietwoning I Foto: Stichting Boerderij De Vlietwoning

Wil je weten of er in jouw stad of dorp iets is georganiseerd op de Open Monumentendagen? Dan kun je kijken op www.openmonumentendagen.nl

