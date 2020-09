Gerben van Duin nieuwe wethouder in Nieuwkoop

Gerben van Duin is voorgedragen als wethouder in de gemeente Nieuwkoop. Coalitiepartij Natuurlijk Nieuwkoop moest op zoek naar een nieuwe wethouder, omdat Bernadette Wolters in augustus haar functie moest neerleggen vanwege gezondheidsproblemen.

Van Duin is sinds 1994 politiek actief. Hij is 18 jaar wethouder geweest in Noordwijk. Momenteel is hij gemeenteraadslid voor PUUR Noordwijk. In Nieuwkoop is hij betrokken geweest bij het sportakkoord van de gemeente. 'Door deze taak heeft hij, naast de gemeentelijke organisatie ook veel maatschappelijke organisaties en sportverenigingen in de gemeente Nieuwkoop leren kennen', schrijft Natuurlijk Nieuwkoop in een verklaring.

De nieuwe wethouder krijgt de portefeuilles zorg, onderwijs, participatie en duurzaamheid. 'Gerben is een verbinder, hij wil mensen betrekken en ze zoveel mogelijk mee laten denken en doen. Een man met ervaring die in staat is om plannen ook daadwerkelijk te realiseren', zegt fractievoorzitter Pien Schrama van Natuurlijk Nieuwkoop. Van Duin gaat op 1 oktober aan de slag.