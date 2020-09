Warmste Prinsjesdag ooit op komst: 'Perfect strandweer'

De voorspelling is dat het dinsdag 29 graden wordt in de regio. In De Bilt, het landelijke hoofdstation van het KNMI, wordt het waarschijnlijk nog warmer. 'De warmste Prinsjesdag tot nu toe was in 1946, toen was het op dinsdag 16 september in De Bilt 28,9 graden. Het is echt uitzonderlijk warm', legt Saris uit. 'Sinds 2000 was de warmste Prinsjesdag in 2003 en toen werd het 24,8 graden.'

De hoge temperatuur komt door meerdere factoren, vertelt de weerman. 'We hebben te maken met een oostelijke wind, waardoor er drogere lucht aankomt. Daarnaast is de hogere atmosfeer warm door lucht die vanuit Noord-Afrika is getransporteerd. Deze warmte zorgt er voor dat ook de lagere lucht opgewarmd wordt.'

Perfect strandweer

Saris heeft een advies voor de schoolkinderen die dinsdag vrij zijn vanwege Prinsjesdag. 'Het is dinsdag perfect strandweer. De oostenwind blaast de warmte richting de stranden en er is nauwelijks bewolking. Het enige is dat de wind zwak is, dus het is mogelijk dat er in de middag een zeewindje komt en dat het dan afkoelt op het strand.'

Er wordt door de weerman zelfs gesproken over een mogelijke hittegolf. 'Dat zal vooral afhangen van woensdag. We verwachten dan meer bewolking en het is de vraag of de temperatuur in De Bilt dan weer boven de dertig graden uit gaat komen. Maar regionaal is het zeker mogelijk, maar dan heb je het over Noord-Brabant en Limburg. De kans op een hittegolf in de regio Den Haag is niet zo groot.'

