Bekerwedstrijd Alphense Boys Zaterdag afgelast vanwege coronabesmetting

De bekerwedstrijd van Alphense Boys Zaterdag gaat aankomend weekend niet door. Een van de spelers van Alphense Boys is donderdag positief getest op het coronavirus. De desbetreffende voetballer zit in thuisisolatie, zijn huisgenoten in thuisquarantaine. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

'Wij willen uit voorzorg niet spelen en geen enkel risico nemen voor onze eigen gezondheid en die van de tegenstander', reageert trainer Ronald Martin tegenover Studio Alphen. Met de betrokken speler, wiens naam uit privacy-oogpunt niet wordt genoemd, gaat het naar omstandigheden goed. De voetballer moet in ieder geval tot en met dit weekend in thuisisolatie verblijven.

Alphense Boys had zaterdag moeten aantreden tegen Houtwijk. In onderling overleg hebben beide ploegen afgesproken om de wedstrijd af te gelasten. Afhankelijk van of een van beide ploegen na dit weekend nog uitzicht heeft op een plek in de volgende ronde van het bekertoernooi, wordt het duel volgende week alsnog afgewerkt.

Dringend advies

De rest van de spelersgroep en de technische staf van Alphense Boys Zaterdag heeft volgens Martin geen klachten. 'Als wij sympthomen krijgen, moeten we ons laten testen. Wij mogen gewoon naar werk of school, maar hebben van de GGD wel het dringende advies gekregen om extra goed de hygiënemaatregelen in acht te nemen en voldoende afstand te houden.'

KSD-Marine, de tegenstander van het eerste elftal van de zaterdagafdeling van Alphense Boys afgelopen weekend, is geïnformeerd over de situatie. Dinsdagavond was de voetballer afwezig in de oefenwedstrijd tegen Bernardus. Uit voorzorg heeft de Alphense vierdeklasser donderdagavond niet getraind.