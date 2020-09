LUMC in verlegenheid nadat arts coronabeleid met Tweede Wereldoorlog vergelijkt

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is in verlegenheid gebracht door een van haar medewerkers. Arts-in-opleiding Kim van Oudenaarde vergeleek de coronaquarantaine in Nieuw-Zeeland met de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog. 'Sobibor begon in het Vondelpark', schreef ze. Het Leidse ziekenhuis neemt afstand van de uitspraak, maar laat in het midden of er verdere maatregelen tegen de arts worden genomen.

Het is niet voor het eerst dat Van Oudenaarde door uitspraken in de aandacht staat. In augustus sprak ze zich openlijk uit tegen de coronamaatregelen die ze 'disproportioneel' vindt. 'Ik denk dat er veel meer schade wordt aangericht op psycho sociaal domein en de economie dan dat we aan gewonnen levensjaren hebben. En ik ben het daar absoluut niet mee eens.'

De opvattingen van Van Oudenaarde hebben veel los gemaakt op social media, ook uit de medische wereld. Zo wijst gynaecoloog Jur Oosterhuis van het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein ook naar het LUMC: 'Deze arts brengt met haar opvattingen de gezondheid van patiënten en collega's in gevaar. Ze verkondigt onwetenschappelijke nonsens. Accepteert u dat, of beschermt u uw patiënten LUMC Leiden?'

Quarantaine kamp

Een nieuwe post van Van Oudenaarde over de situatie in Nieuw-Zeeland leverde opnieuw een stortvloed aan reacties op. 'Mensen die positief getest zijn worden in Nieuw-Zeeland linea recta naar een covid-19 quarantaine kamp afgevoerd. Ze worden daar geconcentreerd. Zie je wat er gebeurt? Sobibor begon in het Vondelpark', schreef ze op Twitter.

Opnieuw vroegen mensen zich af hoe de opvattingen van de radiologe te rijmen zijn met het beleid van het LUMC. Het Leidse ziekenhuis liet weten de uitspraken volkomen misplaatst te vinden en kondigde aan met Van Oudenaarde in gesprek te gaan.

Vrijheid van meningsuiting

Het account van Van Oudenaarde is niet langer actief, waardoor de bewuste tweet ook niet meer online staat. Het LUMC wil niet zeggen of dit in onderling overleg is gebeurd. 'Over de inhoud van de gesprekken tussen werkgever en werknemer kunnen wij geen nadere mededelingen doen', zo laat een woordvoerder vrijdag weten.

Het ziekenhuis heeft afstand genomen van de uitspraken van de radiologe in opleiding, maar kan niet zeggen of het nog verdere maatregelen gaat nemen. 'Het LUMC erkent het recht op vrijheid van meningsuiting van medewerkers. We hebben in dit geval de afweging gemaakt wel publiekelijk afstand te nemen.' Van Oudenaarde was niet bereikbaar voor een reactie.

