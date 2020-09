Asfaltcentrale weg uit de Binckhorst? 'Een krankzinnig plan'

Donderdag maakte minister Kajsa Ollongren (D66) bekend dat het Rijk diep in de buidel tast om gemeenten te helpen bij het versneld bouwen van woningen. Den Haag krijgt 71 miljoen euro voor het realiseren van een kleine negenduizend woningen op drie locaties in de stad: rondom Den Haag Hollands Spoor, Den Haag Zuidwest en de Binckhorst.

De Binckhorst moet de komende jaren veranderen in een stadswijk waar wonen en werken samengaan. Er worden duizenden nieuwe woningen gebouwd. 'We hebben voor de Binckhorst heel veel woningbouwplannen, maar een deel van die plannen is lastig te realiseren', zegt wethouder Revis. 'Dat komt omdat de asfaltcentrale hier zit en we te maken hebben met milieueisen op het gebied van geur en stank. De asfaltcentrale staat verdere ontwikkelingen van het gebied daarom in de weg.' Een paar weken geleden liet Revis de gemeenteraad weten dat hij in gesprek is met de eigenaar van de asfaltcentrale over een verhuizing. Als de centrale weg is kunnen er meer woningen bij komen dan de geplande vijfduizend, beloofde hij.

Coalitieakkoord

De onderhandelingen met de asfaltcentrale komen in een stroomversnelling, nu het Rijk gaat bijdragen aan de verhuizing, zegt Revis. 'De verplaatsing is een afspraak die is vastgelegd in het coalitieakkoord', zegt Revis. 'Nu het Rijk hieraan mee gaat betalen, kunnen we de deal met de asfaltcentrale definitief afronden. En dat is goed nieuws, want dan worden de woningen die hier komen niet extra duur omdat woningeigenaren moeten meebetalen aan het uitkopen van een asfaltcentrale.'

Peter Bos van de Haagse Stadspartij is helemaal niet blij met de aanstaande verhuizing. 'Het is een vreselijk dom plan’, vindt hij. ‘Het betekent dat je deze prachtige bedrijvigheid uit de Binckhorst gaat halen. Daarmee gaat een groot deel van het industriële karakter van het gebied verloren.'

Industrieel erfgoed

Bos erkent het belang van de bouw van woningen. 'Er kunnen ook best woningen in de Binckhorst gebouwd worden, maar behoud in godsnaam dit stukje industrieel erfgoed', zegt Bos. 'Ik kan mij best voorstellen dat het bedrijf voor enige overlast kan zorgen, maar je zou dat probleem kunnen oplossen door de productie van het bedrijf te verduurzamen. Dat kost de asfaltcentrale geld, maar als de centrale in de Binckhorst wil blijven dan zal het bedrijf, eventueel met hulp van de gemeente, die investering moeten doen.'

Ook wijst Bos op de afspraken die gemaakt zijn over de Binckhorst. 'We hebben afgesproken dat er naast woningen, ook bedrijven in de Binckhorst zouden blijven. Want: er moet ook gewerkt worden in Den Haag. En nu worden er tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd om één bedrijf te verplaatsen. Ik vind het krankzinnig.'

