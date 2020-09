Vernieuwd ADO Den Haag is klaar voor seizoensopening

Op 7 maart 2020 speelde ADO Den Haag de allerlaatste wedstrijd van het seizoen 2019/2020. Uit bij AZ werd kansloos verloren. ADO verkeerde in acuut degradatiegevaar. Hoe lullig het ook klinkt: corona bracht redding en het elftal van toenmalig trainer Alan Pardew bleef behouden voor de eredivisie.

Die nare, zure, herinnering aan het mislukte seizoen is volledig weggespoeld. Vanaf nu is ADO de club met 'nieuwe energie', zoals de nieuwe trainer Rankovic regelmatig zegt tijdens de voorbereidingsweken. 'We hebben natuurlijk veel spelers aangetrokken die nog relatief onbekend zijn. Wij willen ze dit seizoen wat bekender maken. Zij brengen nieuwe energie.'

Karakter en strijdlust

Rankovic realiseert zich terdege dat nieuwe (jonge) spelers ook kunnen zorgen voor wat onwennigheid in het elftal. 'Tuurlijk, er is veel nieuw, maar ik wil zondag wel die energie in het veld zien. Ik houd van spelers met karakter en strijdlust. Dat wil ik zien, zonder dat we ons koppie verliezen.'

Voor Rankovic betekent de wedstrijd tegen Heracles niet alleen het einde van de voorbereiding, het is ook zijn debuut als hoofdtrainer in een officiële competitiewedstrijd. 'Ja, dat is wel speciaal natuurlijk. Ik ben niet zenuwachtig, maar ik kijk er wel echt naar uit. Het blijft bijzonder, maar na het eerste fluitsignaal is dat helemaal verdwenen.'

Aanvoerdersband

Tijdens de laatste wedstrijden in de voorbereiding droeg Michiel Kramer de aanvoerdersband. Over wie definitief de eerste aanvoerder wordt in het nieuwe ADO wil trainer Rankovic zich nog niet uitspreken. 'Dat zie je zondag wel', antwoordt hij lachend. ADO Den Haag kan in de wedstrijd tegen Heracles beschikken over een volledig fitte selectie. Alleen Aaron Meijers is er niet bij vanwege een schorsing.

De resultaten van ADO uit bij Heracles spreken niet echt tot de verbeelding. Vorig seizoen verloor ADO in Almelo met 4-0. De laatste overwinning van de Hagenaars in Almelo dateert van het seizoen 2011/2012, de uitslag was toen 0-2. De Haagse doelpunten werden gemaakt door Jens Toornstra en Charlton Vicento.

Volg de wedstrijd live bij Omroep West

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en ADO Den Haag is zondagmiddag live te volgen via Radio West (89.3 FM). Vanaf 14.00 uur mis je niets van de wedstrijd. Verslaggever Pim Markering doet het live wedstrijdverslag. In de studio zit Jim van der Deijl. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.