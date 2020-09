Prinsjesdag in coronatijd is anders: 'Met z'n allen hoera roepen mag niet, dat is een spreekkoor'

Voor 225 Kamerleden en het kabinet op anderhalve meter afstand is de Ridderzaal te klein. Direct bij het begin van de crisis in maart werd daarom al nagedacht over hoe Prinsjesdag eruit moest komen te zien in 2020. Een livestream met alleen de koning vanuit zijn werkkamer was geen optie. Dat is namelijk in strijd met de grondwet, vertelt Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer. 'Volgens de wet moet de Verenigde Vergadering elk jaar doorgaan. Want dat is in feite wat Prinsjesdag is: een vergadering. Maar dat mag wel met een beperkt aantal mensen. We willen wel alle Kamerleden uitnodigen, ze hebben het recht om er te zijn.'

Normaal gesproken zijn er op Prinsjesdag duizend mensen in de Ridderzaal. Nu in de Grote Kerk zijn het er in totaal 270. Naast de ministers en de Kamerleden is er ook een handvol genodigden.

Monumentale objecten

Een Prinsjesdag in de Grote Kerk vergt veel voorbereiding. Zo moeten er spullen vanuit de Ridderzaal naar de Grote Kerk worden gebracht. 'We willen zo dicht mogelijk bij het echte protocol blijven', aldus Bruijn.

In de eerste plaats is er natuurlijk de troon, die zondag in de kerk zal arriveren. De stoelen uit de Ridderzaal horen er ook bij. Die zijn vrijdag al overgebracht. Omdat het monumentale objecten zijn, worden ze vervoerd door een bedrijf dat is gespecialiseerd in het vervoeren van kunst.

Drukte in de Grote kerk in Den Haag vanwege Prinsjesdag I Foto: Omroep West

Geen spreekkoor in de Grote Kerk

Prinsjesdag is een dag vol met tradities. Zoals het driewerf hoera, dat dient te worden geroepen aan het eind van de troonrede, waarna de voorzitter eerst 'Leve de Koning' heeft geroepen en iedereen is gaan staan. 'Dat kan nu niet, want dat is een spreekkoor', legt Bruijn uit. 'De oplossing is deze: de voorzitter roept niet, maar zegt 'Leve de Koning'. En namens alle aanwezigen zegt de voorzitter dan 'hoera, hoera, hoera'. Dat moet dus vooral niet hard. Niet roepen, maar zeggen. Gelukkig wordt het wel versterkt'.

Directeur Lorien Kramer van de Grote Kerk is ontzettend trots dat er voor deze locatie is gekozen. 'Momenteel ben ik meer bezig met reorganiseren dan met het organiseren van evenementen. Door de coronacrisis staat de kerk al een tijdje leeg', vertelt zij. Maar ze is ook trots op de band die de koninklijke familie van oudsher met de kerk heeft. 'We gaan ver met elkaar terug. In 1626 is hier al een eerste koninklijke doop geweest, van Prins Willem II. Ook Koning Willem-Alexander, Prinses Beatrix en Prinses Catharina-Amalia zijn hier gedoopt. Vele huwelijken zijn hier geweest. Ik hoop dat de koninklijke familie dinsdag thuis komt in de Grote Kerk.'

De doopvont in de Grote Kerk I Foto: Omroep West