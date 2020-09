ADO-doelman Koopmans heeft meer vertrouwen dan vorig jaar

'Ja, eindelijk', zegt Koopmans. 'Het is een heerlijk gevoel om weer te mogen spelen. Een half jaar lang hebben we eigenlijk nergens naar uit kunnen kijken. Daarna kwamen de oefenwedstrijden, alleen die waren bijna allemaal zonder publiek. Gelukkig zal er zondag in Almelo wel publiek op de tribunes zitten. Dat smaakt echt naar meer en ik kan niet wachten om gewoon weer voor een paar duizend man te mogen voetballen.'

Koopmans was het desastreus verlopen vorig seizoen keeper van ADO. Wat hem betreft is het gevoel binnen de ploeg heel anders dan rond de winterstop, toen Alan Pardew als interim-trainer met flink wat nieuwe namen probeerde om ADO uit de malaise te trekken. 'Ik heb veel meer vertrouwen dan vorige jaar', zegt Koopmans. 'Er zijn inderdaad veel nieuwe spelers gekomen, maar die brengen ook weer nieuwe energie. Ik vind het persoonlijk jammer dat de ervaren spelers (Beugelsdijk, Immers, Falkenburg, red.) zijn vertrokken, maar soms moet er gewoon iets veranderen in een selectie. Ik denk dat het uiteindelijk wel een goede keuze is. We hebben een goede voorbereiding gedraaid en dat vertrouwen moeten we nu meenemen richting Heracles.'

Sterke verdediging

De vernieuwing bij ADO Den Haag heeft er ook voor gezorgd dat Koopmans een sterk vernieuwde verdedigingslinie voor zijn doel heeft staan. 'Ja inderdaad. Shaquille Pinas is een vertrouwde naam en ik heb in de eerste helft van het vorig seizoen nog samengespeeld met Milan Ewijk. Maar verder is het allemaal nieuw inderdaad. We hebben gelukkig veel getraind op de vastigheden in de verdediging, dus ik ga er vanuit dat het wel goed komt.'