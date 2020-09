Na jaren is Villa Ockenburgh eindelijk gerestaureerd: 'Dit is de Ockenburgh-stijl'

De markante villa uit 1654 is sinds vorig jaar december grondig onder handen genomen. Het gebouw zelf is onder leiding van de gemeente Den Haag gerestaureerd, het interieur is volledig aangepakt door vrijwilligers. Brekelmans: 'Het is in elkaar geschoven tijd en talent van mensen die hier iets van willen maken.'

Zeven jaar geleden ontstond bij Petra Brekelmans het idee om de villa, die op dat moment stond te verpieteren. Bijna 1,8 miljoen euro is er opgehaald dankzij sponsors, giften en crowdfunding om de restauratie mogelijk te maken. In de gerestaureerde villa heeft Brasserie Ock zich gevestigd. Daarnaast wordt de villa een trouw- en evenementenlocatie.

Het interieur van de vernieuwde villa | Foto: Omroep West

Brekelmans is blij met het resultaat: 'Het is hier echt een uitnodigend gebeuren geworden', zegt ze. 'Dit is een stijl van gekregen meubels die een nieuw leven hebben gekregen door een laagje verf of een nieuw stofje en nieuwe meubelen. Dit is de Ockenburgh-stijl.'