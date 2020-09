Tronen koningspaar al verplaatst naar Grote Kerk vanwege Prinsjesdag

De tronen van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn zaterdag verplaatst van de Ridderzaal naar de Grote Kerk in Den Haag. Dat meldt NOS. Vanwege de coronacrisis wordt de Troonrede aankomende dinsdag niet uitgesproken in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk, omdat de aanwezigen daar op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten.

Het was de bedoeling om de tronen zondagmiddag te verplaatsen, maar dat is verplaatst naar zaterdagochtend. Waarom is niet duidelijk. Mogelijk om demonstranten te weren.

Prinsjesdag ziet er dit jaar vanwege de coronacrisis anders uit. Zo is er dit jaar geen rijtoer door de stad en zijn staatssecretarissen niet aanwezig bij de Troonrede. Normaal gesproken zijn er op Prinsjesdag duizend mensen in de Ridderzaal. Nu in de Grote Kerk zijn het er in totaal 270. Naast de ministers en de Kamerleden is er ook een handvol genodigden.

Voorbereidingen

De voorbereidingen in de Grote Kerk zijn al een tijdje aan de gang. De stoelen uit de Ridderzaal zijn vrijdag overgebracht. Omdat het monumentale objecten zijn, werden ze vervoerd door een bedrijf dat is gespecialiseerd in het vervoeren van kunst.

