Raily Ignacio maakt gehakt van Quick Boys, Katwijk blijft foutloos

AFC - Quick Boys

Op bezoek bij het Amsterdamse AFC is Quick Boys tegen een grote nederlaag aangelopen. In een doelpuntrijke wedstrijd stal Raily Ignacio de show.

Al na 10 minuten rondt Ignacio een voorzet van Joel Tillema goed af, waarna Milan Hoek er vanaf de stip 2-0 van maakt. AFC behoudt het overwicht, maar ziet Olaf van der Sande uit het niets de aansluitingstreffer maken. Door wederom een goal van Ignacio gaat Quick Boys met een 3-1 achterstand de rust in.

Direct na rust grijpt trainer Edwin Grünholz in door al zijn wissels in te zetten. Wanneer Tesselaar na nog geen uur spelen geblesseerd het veld verlaat, moeten de Katwijkers met tien man verder. AFC vergeet door te drukken en houdt Quick Boys in eerste instantie nog in leven, maar doelpuntenmachine Ignacio maakt zijn derde en vierde treffer. Zo bepaalt hij de eindstand op 5-1.

Rijnsburgse Boys - Jong FC Volendam

Rijnsburgse Boys kende weinig problemen met de beloftenploeg uit Volendam. Al na drie minuten schiet Jeroen Spruijt 'de Uien' op voorsprong. Na een half uur spelen verdubbelt Dani van der Moot de score, waardoor Rijnsburg met een 2-0 voorsprong gaat rusten.

Na de thee schiet Van der Moot opnieuw de bal tegen de touwen. Rijnsburgse Boys is nog dicht bij de 4-0, maar Jeroen Spruijt faalt vanaf de penaltystip.

ASWH - VV Noordwijk

Noordwijk is in Hendrik-Ido-Ambacht tegen een grote domper aangelopen. Het op papier zwakkere ASWH verraste vriend en vijand door met een 3-1 overwinning van het veld te stappen.

In de eerste helft is het een eenrichtingsverkeer naar het doel van ASWH, maar het lukt de Noordwijkers niet om succesvol af te ronden. Wanneer Noordwijk-verdediger Dylan Rietveld een slipper begaat, schiet Daniël Wissel de bal namens ASWH knap in de verre hoek.

Na rust maakt Raies Roshanali vanaf de stip de gelijkmaker, maar lukt het Noordwijk niet om erop en erover te gaan. In een uiterst vermakelijke wedstrijd schiet de pas 19-jarige Joost van Eck de thuisploeg opnieuw aan de leiding. Clarence Bijl kopt na een voorzet vanaf links de 3-1 binnen.

VV Katwijk - TEC

VV Katwijk heeft geen fout gemaakt tegen het Gelderse TEC Tiel. Door twee doelpunten van Killian van Mil wist Katwijk met 2-1 te winnen.

Na een indrukwekkende minuut stilte voor overleden erelid Ed Strik komt de thuisploeg na 23 minuten spelen op voorsprong. Lang kunnen de Katwijkers echter niet van hun voorsprong genieten. Delivio Hoffman profiteert van een mislukt breedtepasje en maakt zo verrassend de gelijkmaker.

Na rust verdubbelt de van Jong ADO Den Haag overgekomen Killian van Mil zijn productie. TEC zet nog aan, maar weet het net niet meer te vinden.

Jong Sparta - SVV Scheveningen

De wedstrijd tussen Jong Sparta en Scheveningen is geëindigd in een remise. Op Het Kasteel werd het 1-1.

Jong Sparta is in het eerste bedrijf de sterkere, waardoor ‘de Schollekoppen’ het moeten doen met een paar counters. Vlak voor rust schiet Sven Mijnans de Rotterdammers op voorsprong. Vanaf de rechterflank trekt hij naar binnen en verrast hij doelman Sven van der Maaten in de korte hoek.

Met 78 minuten op de klok zorgt Mike de Niet voor de gelijkmaker. Vanaf de rand van de zestien knalt hij de bal achter de Rotterdamse doelman.

Scoreverloop

AFC - Quick Boys: 5-1 (3-1)

1-0 Ignacio

2-0 Hoek (strafschop)

2-1 Van der Sande

3-1 Ignacio

4-1 Ignacio

5-1 Ignacio

Rijnsburgse Boys - Jong FC Volendam: 3-0 (2-0)

1-0 Spruijt

2-0 Van der Moot

3-0 Van der Moot

ASWH - VV Noordwijk: 3-1 (1-0)

1-0 Wissel

1-1 Roshanali (strafschop)

2-1 Van Eck

3-1 Bijl

VV Katwijk - TEC: 2-1 (1-1)

1-0 Van Mil

1-1 Hoffman

2-1 Van Mil

Jong Sparta - SVV Scheveningen: 1-1 (1-0)

1-0 Mijnans

1-1 De Niet

Overige uitslagen:

HHC Hardenberg - IJsselmeervogels 0-2

GVVV - Excelsior Maassluis 0-2

SV Spakenburg - Kozakken Boys 2-2

Koninklijke HFC - De Treffers - Later dit weekend