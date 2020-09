Voormalig raadhuis Boskoop weer volop in gebruik: nieuwe bibliotheek geopend

De opening van de bibliotheek in het voormalige raadhuis in Boskoop | Foto: Studio Alphen

In Boskoop is zaterdag in het voormalige raadhuis een nieuwe bibliotheek geopend. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Na een aantal toespraken opende Hester van Beek, directeur van Bibliotheek Rijn en Venen, de splinternieuwe vestiging, samen met wethouders Gerard van As en Erik van Zuylen.

Na een flinke restauratie en verbouwing is de bibliotheek op meerdere etages in het monumentale pand te vinden. 'Een plek waar je kan ontmoeten, een plek waar je je welkom voelt. Het is echt het gebouw van de inwoners van Boskoop', zegt Hester van Beek. De naam Het raadHuis is een verwijzing naar de geschiedenis en huidige functie van het karakteristieke pand. 'Het is echt het huis van de inwoners.'

Het interieur maakt duidelijk dat een bibliotheek meer is dan kasten vol met boeken. Er zijn ruimtes voor activiteiten, zoals lezingen en besprekingen, er valt een kop koffie te drinken en voor jeugd is er de mogelijkheid om te experimenteren met bijvoorbeeld 3D-printers. 'We nodigen vooral ook de lokale instellingen uit om hier hun activiteiten te komen doen, dus wij faciliteren ook heel erg veel', zegt Van Beek.

Trouwlocatie

Naast de bibliotheek is er ook een buitenschoolse opvang in het pand gevestigd. Verder is de functie als trouwlocatie bewaard gebleven. Tot en met eind oktober is de tentoonstelling 'Bruidsparen van Het raadHuis' te zien, met trouwfoto's uit de periode van 1940 tot 2015. De foto's zijn in het gebouw te zien, op de plek waar ze destijds gemaakt zijn.