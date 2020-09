Arts LUMC na corona-ophef: 'Het was een domme actie'

Arts in opleiding van het LUMC, Kim van Oudenaarde, vindt het spijtig dat er zoveel ophef is ontstaan over haar opmerking op Facebook waarin ze de quarantainemaatregelen in het kader van het coronavirus in Nieuw-Zeeland vergeleek met de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. 'Het was een domme actie, ik zie nu ook in dat die vergelijking echt niet kan.'

Op social media ontstond ophef toen de radioloog in opleiding een bericht plaatste over quarantaineverplichting in Nieuw-Zeeland en een vergelijking trok met de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Al snel kreeg ze een reactie op het bericht van iemand die vond dat de vergelijking niet door de beugel kon. 'Daar schrok ik van en ik zag zelf ook dat het bericht onnodig kwetsend was. Ik heb excuses aangeboden aan degene die mij hierop aansprak en het bericht aangepast, omdat deze vergelijking afleidde van het verhaal wat ik al zes maanden probeer te vertellen.'

Volgens Van Oudenaarde, die zich al eerder kritisch had uitgelaten over het coronabeleid in Nederland, werd haar Facebookbericht opgepikt door twitteraars die zich afvroegen of haar opvattingen niet botsen met haar werkzaamheden in de medische wereld. Het LUMC liet in een reactie weten afstand te nemen van de uitspraken, maar liet in het midden of er verdere consequenties volgen.

LUMC in moeilijke positie

Van Oudenaarde zegt over de verstandhouding met haar werkgever: 'Ik heb met mijn acties het LUMC in een moeilijke positie gebracht. Hierover zijn we in goede harmonie met elkaar in gesprek. Ik moet gewoon nog leren hoe ik mijn visie op de beste manier kan uiten. Social media is hiervoor wellicht minder geschikt. Ik heb van deze ervaring geleerd en neem het mee.'

Van Oudenaarde vindt het jammer dat haar kritische houding ten aanzien van het coronabeleid voor commotie heeft gezorgd. 'Ik wil opletten en signaleren. Vrijheden die we nu weggeven krijgen we niet zomaar terug. Daar wil ik graag een open debat over voeren, met ruimte voor verschillende meningen', zegt ze.

'Positieve gezondheid'

Ze maakt zich als mens én als arts al langere tijd zorgen over de crisis. 'En ik neem mijn verantwoordelijkheid hiervoor. Ik wil graag een positieve gezondheid creëren, waarin de veerkracht van mensen en eigen regie voorop staat.'