Rolstoeltennisster Diede de Groot wint voor derde keer op rij US Open

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de derde keer op een rij de titel veroverd op de US Open. De tennisster van Nieuwe Sloot uit Alphen aan den Rijn was in de finale de Japanse Yui Kamiji met 6-3 6-3 de baas.

Ook in 2018 en 2019 greep de 23-jarige De Groot ten koste van haar Aziatische rivale de eindzege in New York. Vorig jaar had de mondiale nummer 1 nog drie sets nodig tegen de nummer 2 van de wereld.

Het was het eerste internationale toernooi voor de tennisster sinds de uitbraak van het coronavirus. 'Het was weer even wennen, maar heel fijn om eindelijk weer een toernooi te spelen', reageert ze na afloop. 'De zogenaamde US Open-bubbel levert een bijzondere ervaring. Zonder publiek spelen is vreemd, zeker bij zo’n normaliter massaal evenement.'

Dubbelspelfinale

Begin dit jaar verloor De Groot op de Australian Open verrassend in de eerste ronde. Kamiji profiteerde daar optimaal van en won het toernooi. De Groot staat zondag samen met Marjolein Buis ook nog in de finale van het dubbelspel.