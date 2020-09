Grensrechter opgeroepen om in te vallen tijdens voetbalderby: 'Zat bij mijn moeder te eten'

'Om 19.30 uur zat ik thuis bij mijn moeder en haar vriend een hapje te eten', vertelt De Groot, die sinds 2017 assistent-scheidsrechter is in het profvoetbal. 'En toen werd ik gebeld.' Hij twijfelt geen moment, raapt in rap tempo zijn tas met spullen bij elkaar en rijdt naar het ruim acht kilometer verderop gelegen Lisse.

Op dat moment heeft scheidsrechter Gert Keijl (57) de wedstrijd na 69 minuten stilgelegd. Noodgedwongen. 'Het schoot opeens in mijn kuit en het ging echt niet meer. Een ouderwetse zweepslag. Heel vervelend', aldus de arbiter uit het Gelderse Heerde.

Voetballiefhebber

Een oproep van FC Lisse-speaker Jankees Faas voor een 'scheidsrechter met D-diploma' blijft onbeantwoord. Daarop wordt De Groot benaderd, zodat grensrechter Gijs van Hout de fluit van Keijl kan overnemen. Anders moeten de resterende twintig minuten op een ander moment worden ingehaald.

Waarom hij ja zegt? 'Ik ben een voetballiefhebber, ik weet hoe graag spelers een wedstrijd uit willen spelen. Dus dan wil je gewoon helpen en die wedstrijd tot een goed einde brengen', zegt de Zilker. Een dag eerder heeft hij nog als grensrechter gefungeerd in de eerste divisie bij FC Volendam - Jong FC Utrecht.

Gezicht laten zien

'Ik ben bevoegd als assistent. In dit geval is er contact geweest met de KNVB en is besloten mij gewoon te laten assisteren. Dat is ook de rol waarvoor ik ben opgeleid. En als ze me hadden gevraagd om te fluiten? Dan had ik dat ook gedaan, maar wel in overleg met de KNVB.'

De Groot kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn invalbeurt in de streekderby, die door VVSB wordt gewonnen (1-3). Hij heeft zijn 'ding kunnen doen' en is een ervaring rijker. 'Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, dus dit kan ook op mijn lijstje. En ik kan mijn gezicht gewoon weer laten zien in de Bollenstreek.'

